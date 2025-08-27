बूंदी: जिले में बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लाखेरी उपखंड के घाट का बराना, पापड़ी, नोताडा समेत कई जीएसएस से जुड़े गांवों में पिछले छह दिनों से बिजली ठप है. पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त है. इन्हें ठीक नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया. बुधवार को घाट का बराना गांव में महिला-पुरुषों ने कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया. आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

दईखेड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिनेश व्यास ने बताया कि पिछले छह दिन से लोगों की रातें भय और परेशानी में गुजर रही हैं. बिजली नहीं होने से पंखे बंद पड़े हैं. मच्छरों के कारण बीमारियां फैलने लगी हैं. चार्ज नहीं होने से मोबाइल बंद हो गए. लोग कहीं संपर्क तक नहीं कर पा रहे. पानी की सप्लाई और मोटरें ठप पड़ी हैं. लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. दूध, दवा और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई है. गांव की वृद्ध महिलाओं ने रोष जताते हुए कहा कि बाढ़ की मार तो हम झेल ही रहे हैं, ऊपर से बिजली बंद होने से घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है.

पढ़ें: बूंदी में बाढ़, बारिश और बर्बादी...किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

24 घंटे में बिजली बहाल करने का दिया भरोसा: धरना स्थल पर देईखेड़ा थाने की पुलिस और नायब तहसीलदार पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे. अंत में चार बजे उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा, इंद्रगढ़ तहसीलदार राजेंद्र मीणा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और पूर्व सरपंच संदीप जैन मौके पर पहुंचे. इन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. इसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे से जाम हटाया. धरना स्थल पर घाट का बराना के सरपंच कृष्ण मुरारी मीणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास, किसान नेता लखन मीणा आदि मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: ओम बिरला की बाढ़ पीड़ितों के संबंध में अधिकारियों को हिदायत, ईमानदारी से हो सर्वे... नहीं हो लापरवाही व चूक

एंबुलेंस को दिया रास्ता: जाम के दौरान कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. हालांकि, लोगों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक एम्बुलेंस और बीमार बुजुर्ग को ले जा रही गाड़ी को रास्ता दिया. अन्य वाहन चालकों को मजबूर होकर वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजरना पड़ा.

अधिकारियों ने किया मौका निरीक्षण: धरना समाप्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने मेज नदी पर जाकर उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां पोल और लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी. अधिकारियों ने डिस्कॉम के कर्मचारियों को युद्धस्तर पर काम शुरू कर 24 घंटे में आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए. ग्रामीणों का कहना था कि छह दिन से अंधेरे में डूबे गांव मदद के लिए तरस रहे हैं.