अब हर गांव रोशनी से होगा जगमग, बिहार में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार

अब हर गांव रोशनी से होगा जगमग, बिहार में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार

भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनकर तैयार हो गया है. अब हर गांव और शहर तक बिजली पहुंचेगी. पढ़ें पूरी खबर..

LAKHISARAI SOLAR PLANT
देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 3:58 PM IST

लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले से 25 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हो गया है. यह प्लांट कुल 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया है.

1500 करोड़ की लागत से बना प्लांट: कुल 1500 करोड़ की लागत से कुल 4 लाख 32 हजार सोलर प्लेट्स लगाई हैं. जिसमें 254 मेगावट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है, जो 24 घंटा बिजली उत्पादन करेगा. सौर प्लांट में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो के अधिकारियों की अहम भूमिका रही है.

LAKHISARAI SOLAR PLANT
सौर ऊर्जा प्लांट कुल 1231 एकड़ भूमि में बनकर तैयार (ETV Bharat)

नवंबर से मिलेगी बिजली: यह सुविधा आने वाले नवंबर तक सबसे पहले लखीसराय और दूसरे फेज में खड़गपुर को मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा. कार्यक्रम में कई मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद भी है.

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा: यह प्रणाली देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण प्रणाली होगी, जिससे बिहार को पीक समय में भी सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी. रात के समय भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी.

LAKHISARAI SOLAR PLANT
सौर ऊर्जा प्लांट में 4 लाख 32 हजार सोलर प्लेट्स लगीं (ETV Bharat)

बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार: वर्तमान में अभी इस सौर उर्जा प्लांट में कुल 1000 इंजीनियर और मजदूर कार्यरत हैं. आने वाले समय में जब यह चालू होगा, तो इसमें और कर्मचारी होंगे. जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी.

क्या कहते हैं ग्रामीण?: कजरा ग्रामीण डॉ. आर लाल गुप्ता ने बताया कि जो जानकारी हमें मिली है, उसके अनुसार सर्वप्रथम लखीसराय जिलावासियों को बिजली का फायदा मिलेगा. हमें खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने पहले एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण की थी, लेकिन फिर इसे सौर ऊर्जा उत्पादन में बदला गया. उन्होंने कहा कि अगर एनटीपीसी बनता तो इससे काफी प्रदूषण होता. अब सौर ऊर्जा पावर स्टेशन से स्वच्छ वातावरण और लोग पहाड़ी बादियों का आंनद लेगें.

50 प्रतिशत बिजली देने के लिए प्लांट तैयार: कनिय अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं. पहले हमारा टाइम दिसंबर में था, लेकिन काम पूरा होने के कारण नवंबर तक लोगों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी हम 50 प्रतिशत बिजली ऊर्जा देने के लिए तैयार हैं. जिसमें सर्वप्रथम बिजली मुगेंर जिला के हवेली खड़गपुर और हिसोना लखीसराय पावर ग्रिड को दी जाएगी.

''सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं. 50 प्रतिशत पावर ऊर्जा देने के लिए तैयार हैं. जिसमें सर्वप्रथम बिजली मुगेंर जिला के हवेली खड़कपुर बिजली पावर और हिसोना लखीसराय पावर ग्रिड को देंगे''. -गौरव कुमार, कनिय अभियंता, बिहार स्टेट जेनरेशन कंपनी लिमिटेड कजरा

दूसरे फेज में 251 मेगावट बिजली का होगा उत्पादन: गौरव कुमार ने बताया कि पहले फेज में 185 मेगावट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि दूसरे फेज में 251 मेगावट बिजली का उत्पादन होगा. अभी इस पावर प्लांट में कुल 800 से अधिक स्टाफ काम कर रहा है. जिसमें टेक्नीशियन, गार्ड और मजदूर शामिल हैं. सभी अपनी दक्षता के हिसाब से काम कर रहे हैं.

'आज सौर ऊर्जा प्लांट का प्रोजेक्ट खत्म होने की कगार पर है. इस प्रोजेक्ट में बैट्ररी का सिस्टम है, जो दिन में अपने ग्रिड से बिजली की सप्लाई देंगे, लेकिन पर्याप्त बिजली रात्रि के लिए पावर ग्रिड से ही मिलेगी. उस बिजली से दिन में ही बैट्ररी को चार्ज कर लेगें, तब रात्रि को यानि दूसरे फेज में सौर ऊर्जा का लाभ लोगों को मिलेगा''. - अनिर वर्ण, एलएनडी प्रोजेक्ट मैनेजर

