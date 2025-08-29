ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- हिस्ट्री शीट खोलने में पुलिस नहीं कर सकती मनमानी, ठोस आधार जरूरी - HIGH COURT ON HISTORY SHEET

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पसंद या नापसंद के आधार पर हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जा सकती है.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
Published : August 29, 2025 at 9:05 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:12 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास उसके पसंद या नापसंद के आधार पर किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट खोलने की निरंकुश शक्ति नहीं है. पुलिस किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद के आधार पर उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने में अनियंत्रित और अनैतिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि उचित संदेह पैदा करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सामग्री की आवश्यकता होती है.

नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का हनन न किया जाए: कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के नियम 228 और 240 पुलिस को इसका इस तरह इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं देते हैं, जिससे नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता का हनन हो. कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास निगरानी रजिस्टर में अपनी पसंद या नापसंद के किसी का भी नाम दर्ज करने का लाइसेंस नहीं है.

सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक का आदेश रद्द: इसी के साथ न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याची (मोहम्मद वजीर) की हिस्ट्रीशीट बंद करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी.

याची वजीर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के तहत केवल एक मामला दर्ज था. वर्ष 2016 में गोहत्या अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाए गए और वह मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई अन्य एफआईआर, एनसीआर या शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली का उल्लंघन: याची के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. उसने पुलिस अधीक्षक से इसे बंद करने का अनुरोध किया था. पुलिस ने नियम 228 और 240 का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया.

परेशान होकर याची ने हाईकोर्ट का रुख किया तथा कहा कि हिस्ट्रीशीट खोलना गलत था क्योंकि यह बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सामग्री के किया गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली के पैरा 228, 229, 231, 233 और अन्य प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन था.

पुलिस पर हिस्ट्रीशीट खोलने में मनमानी करने का आरोप: यह तर्क दिया गया कि पुलिस अधिकारियों ने केवल एक मामले के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोली, जो आठ साल पहले दर्ज किया गया था. कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर केवल पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के नाम ही निगरानी रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं. ऐसे घोषित अपराधी पूर्व में दोषी ठहराए गए व्यक्ति या अच्छे आचरण के लिए पहले से ही जमानत पर रखे गए व्यक्ति होने चाहिए.

याची की अपील खारिज करने में लापरवाही: न्यायालय ने कहा कि जिन व्यक्तियों के बारे में उचित रूप से माना जाता है कि वे आदतन अपराधी या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले हैं, चाहे उन्हें दोषी ठहराया गया हो या नहीं. उन्हें पुलिस विनियमन के तहत निगरानी रजिस्टर में वर्गीकृत और दर्ज किया जा सकता है. खंडपीठ ने पाया कि पुलिस अधीक्षक ने बिना किसी सामग्री के याची के अभ्यावेदन को बहुत ही लापरवाही से खारिज कर दिया.

याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं: पुलिस के पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि याची विनियमन 228(ए) द्वारा परिकल्पित अपराध की प्रकृति में शामिल है और निश्चित रूप से याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. खंडपीठ ने आदेश में कहा कि गोहत्या अधिनियम के तहत आठ साल पुराना मामला याची को आदतन अपराधी नहीं बनाता.

इसके अलावा, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और मलक सिंह आदि बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामलों में शीर्ष कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि पुलिस विनियमों में कानूनी बल तो है, लेकिन उनका दुरुपयोग नागरिकों पर मनमाने ढंग से निगरानी रखने के लिए नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीट खोलने के समर्थन में कोई सबूत मौजूद नहीं होने के कारण इसे रद्द कर दिया और याचिका मंजूर कर ली.

यह भी पढ़ें- बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को चुनौती, हाईकोर्ट ने परिषद और राज्य सरकार से मांगा जवाब

