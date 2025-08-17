रायपुर: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रायपुर में दही हांडी प्रतियोगिता में दूर दूर से गोविंदाओं की टोली पहुंची. यह दही हांडी प्रतियोगिता में कई टीमें शामिल हुई. इस आयोजन में कुल 11 लाख रुपये कैश का इनाम रखा गया था. सीएम विष्णुदेव साय दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए.उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, साधु संत और आम लोग भी मौजूद रहे.

अवधपुरी मैदान में हुआ आयोजन: दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के अवधपुरी मैदान में किया गया. यह सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया. यह अवधपुरी मैदान गुढ़ियारी में स्थिति है. दही हांडी उत्सव में हिस्सा लेने वाले और उसे देखने वाले लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

दही हांडी प्रतियोगिता में प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाते सीएम (ETV BHARAT)

दही हांडी उत्सव में 11 लाख रुपये का इनाम: दही हांडी उत्सव में कुल 50 गोविंदा की टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की टोली भी पहुंची. विजेताओं के लिए कुल 11 लाख रुपये इनाम की राशि रखी गई. इसके तहत पुरुष दही हांडी के लिए 7 लाख रुपये, महिला दही हांडी के लिए 2 लाख रुपये, ग्रीस युक्त खंभा दही हांडी के लिए 2 लाख रुपये पुरस्कार के तौर पर रखे गए थे. इसके अलावा 100 लोगों की टोली को 21 हजार रुपए और 50 लोगों की टोली को 11 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी देने का प्रबंध रखा गया.

गोविंदाओं की टोली का करतब (ETV BHARAT)

दही हांडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन: दही हांडी प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसमें गायक पवनदीप राजन, और भजन गायिका गीता बेन रबारी भी पहुंची. इन दोनों गायकों की गायकी सुनने भारी संख्या में लोग मौजूद रहे. गीता बेन रबारी भारत सहित देश विदेश की महिलाओं में काफी लोकप्रिय हैं. इन गायकों के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय गायिका पूनम-दिव्या तिवारी भी अपनी सुरों का जादू दिखाने के लिए मौजूद रहीं.

रायपुर में दही हांडी उत्सव (ETV BHARAT)

कोरोना की वजह से आयोजन पर लगा था ब्रेक: इससे पहले बीच में कोरोना की वजह से दो साल तक यह आयोजन नहीं हुआ. अब यह आयोजन अपने 16वें वर्ष में पहुंच गया है. दही हांडी उत्सव को लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए. रायपुर पुलिस की तरफ से इस आयोजन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाओं सहित अन्य सुविधाएं भी इस आयोजन में किए गए.