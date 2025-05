ETV Bharat / state

ऊर्जा विभाग का कर्मचारियों को अल्टीमेटम; बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई तो अनुपस्थित मानकर बर्खास्त किये जाएंगे - POWER DEPARTMENT WARNING

Published : May 26, 2025 at 10:34 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 10:44 PM IST

लखनऊ: निजीकरण के विरोध में 29 मई को हड़ताल करने की तैयारी में बिजली संगठन जुटे हुए हैं, तो हड़ताल में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चौपट न होने पाए इसके लिए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन भी विकल्प तैयार करने में जुटा है. साथ ही हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को सख्त अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है. एक तरफ जहां हड़ताल की तैयारी को लेकर सोमवार को तमाम बिजली संगठनों के पदाधिकरियों ने बैठक कर रणनीति बनाई, वहीं दूसरी तरफ पावर कॉरपोरेशन के सीनियर अधिकारियों ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ हड़ताल से निबटने की तैयारी के बारे में मंथन किया. बिजली संगठनों का कहना है कि किसी कीमत पर हड़ताल से पीछे नहीं हटा जाएगा तो पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने सख्त निर्देश है कि अगर कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए बर्खास्त कर दिया जाएगा. ऐसे में पावर कारपोरेशन के इस फरमान के बाद बिजली कर्मियों में डर का माहौल भी पैदा होने लगा है. कई संगठन हड़ताल से खुद को पीछे कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से सोमवार को एक लेटर जारी किया गया है इस लेटर में सभी अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं. इनमें 29 मई को होने वाली हड़ताल और कार्यबहिष्कार से निबटने के लिए कैटिगरी वाइज ए बी सी उपकेंद्रों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराकर उनसे उपकेंद्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करने को कहा गया है.

पत्र में कहा गया है कि कार्य बहिष्कार की अवधि के दौरान हर कर्मचारी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा. अगर कोई कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाएगा तो यह माना जाएगा कि वह कर्मचारी हड़ताल पर है और उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा कहा गया है कि किसी भी दशा में कैश काउंटर्स बंद नहीं होने चाहिए. अगर किसी खंड के कैश काउंटर बंद पाए गए तो उसे खंड के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं किया जाएगा. अगर किसी खंड के राजस्व में कमी आती है तो भी वहां के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं होगा. किसी भी दशा में नए कनेक्शन की पेंडेंसी बढ़नी नहीं चाहिए. पत्र में यह भी कहा गया है कि हर जिले के 10 जेई 10 tg2 और 10 संविदा कर्मियों की भी सूची बनाई जाए. उनको चिन्हित कर जिला प्रशासन को लिस्ट दे दी जाए जिसमें उनका नाम, निवास स्थान का पता और फोन नंबर हो. पत्र में जिक्र है कि जिस लाइन पर बिजली कटौती या डिस्टरबेंस होगा उस लाइन के tg2, जेई और संविदाकर्मी को बर्खास्त कर दिया जाएगा. बिजली व्यवस्था संभालने के लिए लेखपालों और छात्रों का सहारा: बिजली विभाग के सूत्रों की मानें तो विभाग की तरफ से बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पॉलिटेक्निक के छात्रों का सहारा लिया जाएगा. इसके अलावा उपकेंद्रों पर लेखपालों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी जिससे बिजली गुल होने पर बहाली की जा सके. उपकेंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चलती रहें.



क्या कहते हैं संघर्ष समिति के पदाधिकारी: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि प्रबंधन चाहे जिस तरह के पत्र जारी करे. कितनी ही धमकियां क्यूं न दे, लेकिन कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं. वे किसी भी कीमत पर ऊर्जा विभाग को बिकने नहीं देंगे. निजीकरण किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा. इसके लिए सभी कर्मचारी एकजुट हैं. हमने पहले ही कह दिया है कि जनता को कोई परेशानी न हो इसलिए बिजली आपूर्ति में कोई खलल नहीं पड़ेगा.



