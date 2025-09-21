ETV Bharat / state

फरीदाबाद में राम मंदिर की थीम पर बनेगा दुर्गा पूजा पंडाल, 20 लाख की लागत और 75 फीट ऊंचाई, जानें खासियत

फरीदाबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां जारी हैं. राम मंदिर थीम पर 75 फीट ऊंचा पंडाल 20 लाख लागत से तैयार किया जा रहा है.

Faridabad Durga Pandal
Faridabad Durga Pandal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: देशभर की तरह फरीदाबाद में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है. हर साल की तरह इस बार भी प्रोवासी संस्था ने दुर्गा पूजा के आयोजन की कमान संभाली है. संस्था ने इस बार एनसीआर का सबसे बड़ा पूजा पंडाल बनाने की तैयारी की है. खास बात यह है कि यह पंडाल अयोध्या स्थित राम मंदिर की थीम पर बनाया जा रहा है. इसकी ऊंचाई 75 फीट, लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 110 फीट है. कुल मिलाकर 20 लाख रुपये की लागत से यह पंडाल तैयार हो रहा है, जो अपने आप में एक भव्य निर्माण है.

राम मंदिर की थीम पर फरीदाबाद में दुर्गा पंडाल: प्रोवासी संस्था के अध्यक्ष सायोन सरकार ने बताया कि "पिछले 30 सालों से संस्था दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है. हर साल पंडाल की थीम को लेकर कुछ नया किया जाता है. पिछली बार काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया गया था, जबकि इस बार राम मंदिर थीम पर काम हो रहा है. इस थीम को चुनने के पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है कि भगवान राम ने रावण वध से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी. इसी विचार के साथ इस बार पंडाल को राम मंदिर का रूप दिया जा रहा है."

फरीदाबाद में राम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल (Etv Bharat)

देशभर से आए कारीगर, दो महीने से कर रहे निर्माण: इस विशाल पंडाल के निर्माण के लिए कारीगरों की टीम देश के विभिन्न हिस्सों से बुलाई गई है. पंडाल निर्माण का कार्य देख रहे विजय यादव ने बताया कि "15 लोगों की टीम पिछले दो महीने से दिन-रात काम कर रही है. पंडाल में उपयोग हो रहे अधिकांश सामान भी अन्य राज्यों से मंगवाए गए हैं. टीम का लक्ष्य है कि 24 सितंबर तक पंडाल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए, ताकि 26 तारीख से पूजा विधिवत शुरू की जा सके."

Faridabad Durga Pandal
दुर्गा पंडाल की पर 20 लाख की लागत और 75 फीट ऊंचाई (Etv Bharat)

डोनेशन से हो रहा खर्च, संस्था से जुड़े 90 परिवार: पंडाल निर्माण का खर्चा लगभग 20 लाख रुपये है, जिसे संस्था और स्थानीय लोगों के डोनेशन से पूरा किया जा रहा है. संस्था से लगभग 90 परिवार जुड़े हुए हैं, जो हर साल चंदा एकत्र कर आयोजन को सफल बनाते हैं. इसके अलावा स्थानीय कंपनियां और समाजसेवी भी पूजा के लिए सहयोग करते हैं. आयोजकों का कहना है कि "यह सामूहिक प्रयास ही हर साल दुर्गा पूजा को खास बनाता है. इस बार भी 26 सितंबर से पूजा की शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा."

Faridabad Durga Pandal
इस विशाल पंडाल के निर्माण के लिए कारीगरों की टीम देश के विभिन्न हिस्सों से बुलाई गई है. (Etv Bharat)

देशभर में दुर्गा पूजा की तैयारियों में जोश: देशभर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. हर जगह पंडाल सज रहे हैं और भक्तजन मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं. फरीदाबाद का यह राम मंदिर थीम पर आधारित पंडाल न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और समाजिक सहयोग का उदाहरण भी बन गया है. आयोजनकर्ताओं का दावा है कि इस बार का आयोजन अब तक का सबसे भव्य होगा.

ये भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025 : पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में होगा नवरात्र मेला, किए गए ये ख़ास इंतज़ाम

For All Latest Updates

TAGGED:

POVASI ORGANIZATION FARIDABADRAM MANDIRNAVRATRI 2025फरीदाबाद में दुर्गा पंडालFARIDABAD DURGA PANDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.