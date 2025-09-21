ETV Bharat / state

फरीदाबाद में राम मंदिर की थीम पर बनेगा दुर्गा पूजा पंडाल, 20 लाख की लागत और 75 फीट ऊंचाई, जानें खासियत

राम मंदिर की थीम पर फरीदाबाद में दुर्गा पंडाल: प्रोवासी संस्था के अध्यक्ष सायोन सरकार ने बताया कि "पिछले 30 सालों से संस्था दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है. हर साल पंडाल की थीम को लेकर कुछ नया किया जाता है. पिछली बार काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया गया था, जबकि इस बार राम मंदिर थीम पर काम हो रहा है. इस थीम को चुनने के पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है कि भगवान राम ने रावण वध से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी. इसी विचार के साथ इस बार पंडाल को राम मंदिर का रूप दिया जा रहा है."

फरीदाबाद: देशभर की तरह फरीदाबाद में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है. हर साल की तरह इस बार भी प्रोवासी संस्था ने दुर्गा पूजा के आयोजन की कमान संभाली है. संस्था ने इस बार एनसीआर का सबसे बड़ा पूजा पंडाल बनाने की तैयारी की है. खास बात यह है कि यह पंडाल अयोध्या स्थित राम मंदिर की थीम पर बनाया जा रहा है. इसकी ऊंचाई 75 फीट, लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 110 फीट है. कुल मिलाकर 20 लाख रुपये की लागत से यह पंडाल तैयार हो रहा है, जो अपने आप में एक भव्य निर्माण है.

देशभर से आए कारीगर, दो महीने से कर रहे निर्माण: इस विशाल पंडाल के निर्माण के लिए कारीगरों की टीम देश के विभिन्न हिस्सों से बुलाई गई है. पंडाल निर्माण का कार्य देख रहे विजय यादव ने बताया कि "15 लोगों की टीम पिछले दो महीने से दिन-रात काम कर रही है. पंडाल में उपयोग हो रहे अधिकांश सामान भी अन्य राज्यों से मंगवाए गए हैं. टीम का लक्ष्य है कि 24 सितंबर तक पंडाल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए, ताकि 26 तारीख से पूजा विधिवत शुरू की जा सके."

दुर्गा पंडाल की पर 20 लाख की लागत और 75 फीट ऊंचाई (Etv Bharat)

डोनेशन से हो रहा खर्च, संस्था से जुड़े 90 परिवार: पंडाल निर्माण का खर्चा लगभग 20 लाख रुपये है, जिसे संस्था और स्थानीय लोगों के डोनेशन से पूरा किया जा रहा है. संस्था से लगभग 90 परिवार जुड़े हुए हैं, जो हर साल चंदा एकत्र कर आयोजन को सफल बनाते हैं. इसके अलावा स्थानीय कंपनियां और समाजसेवी भी पूजा के लिए सहयोग करते हैं. आयोजकों का कहना है कि "यह सामूहिक प्रयास ही हर साल दुर्गा पूजा को खास बनाता है. इस बार भी 26 सितंबर से पूजा की शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा."

इस विशाल पंडाल के निर्माण के लिए कारीगरों की टीम देश के विभिन्न हिस्सों से बुलाई गई है. (Etv Bharat)

देशभर में दुर्गा पूजा की तैयारियों में जोश: देशभर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. हर जगह पंडाल सज रहे हैं और भक्तजन मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं. फरीदाबाद का यह राम मंदिर थीम पर आधारित पंडाल न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और समाजिक सहयोग का उदाहरण भी बन गया है. आयोजनकर्ताओं का दावा है कि इस बार का आयोजन अब तक का सबसे भव्य होगा.

