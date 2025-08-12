देहरादून: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू फैलने से उत्तराखंड के मुर्गी पालकों की चिंता बढ़ गई है. रामपुर जिले में एक ही पोल्ट्री फार्म में 35 हजार मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से मुर्गियों को गड्ढे में दफना दिया है. उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है. जबकि प्रशासन ने यूपी से कुक्कुट, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर रोक लगा दी है.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सटा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के विकासखंड बिलासपुर के कुछ गांव में बर्ड फ्लू महामारी (H5N1 Avian Infuenza Virus) के मामले सामने आए. जानकारी में सामने आया कि बिलासपुर में एक ही पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मौजूद करीब 35 हजार मुर्गियों को मारकर गड्ढे में दफना दिया गया. चूंकि उधम सिंह नगर जिला यूपी के रामपुर से सटा हुआ है. इसलिए उधम सिंह नगर प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश से जिले में कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस इत्यादि के परिवहन कर लाए जाने पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है.

बता दें कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में कुक्कुट, अंडे और कुक्कुट मांस सप्लाई होता है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि उत्तराखंड में अभी तक किसी भी जिले से बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है. लेकिन निश्चित ही पशुपालन और वन विभाग के लिए चुनौती बढ़ गई है.

खासकर प्रवासी पक्षियों की निगरानी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क विशेष निगरानी की जरूरत है. वहीं, एहतियातन सैनिटाइजेशन, नियमित जांच और स्थानीय पशुपालकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

गौर है मई 2025 में उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत हो गई थी. बाघिन के मौत के कारणों की जांच में बर्ड फ्लू के संकेत मिले थे. जिसके बाद उत्तराखंड में भी एडवाइजरी जारी की गई थी. जिसमें देहरादून चिड़ियाघर में बाघ, गुलदार समेत मांस खाने वाले वन्यजीवों के लिए कुक्कुट मांस पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: