ETV Bharat / state

लोहरदगा में बारिश ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, आर्थिक नुकसान के मुहाने पर खड़े 'शिल्पकार'

मिट्टी से बनने वाले समान को बनाने वाला कुम्हार समाज बड़ी दुविधा में है क्योंकि बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है.

potter making clay items
चाक चलाता कुम्हार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: प्रदेश में इस बार का मानसून काफी मेहरबान रहा. लोहरदगा ही नहीं बल्कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है. आम जनजीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है, इसके अलावा कुम्हार समाज को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जून से लेकर सितंबर तक कोई भी महीना ऐसा नहीं, जब सामान्य से ज्यादा बारिश ना हुई हो. आर्थिक नुकसान को लेकर कुम्हार समाज परेशान नजर आ रहा है.

पूंजी निकलना भी हुआ मुश्किल

लोहरदगा जिले में कुम्हार समाज के परिवार की संख्या ढाई हजार के करीब है. जिसमें से 200 परिवार मिट्टी के दीया, बर्तन, खिलौने आदि तैयार करने का काम करते हैं. दीपावली से दो महीने पहले से ही कुम्हार पूरे परिवार के साथ इस काम में जुट जाते हैं लेकिन इस बार की हालत ऐसी है कि बारिश ने उन्हें तैयारी का मौका ही नहीं दिया.

आर्थिक नुकसान के मुहाने पर खड़े कुम्हार (Etv Bharat)

बारिश ने पहुंचाया कुम्हारों को आर्थिक नुकसान

दीया तैयार करने के लिए जो मिट्टी खरीद कर कुम्हार लाए हैं वह मिट्टी, बारिश में बह रही है. पुआल भी भीगा पड़ा है. लकड़ियां भी गीली हैं. अब समय भी इतना नहीं बचा है कि मांग के अनुरूप दीयों का निर्माण किया जा सके. लगातार हो रही बारिश के कारण कुम्हार समाज को आर्थिक नुकसान हुआ है. इनके लिए अब पूंजी निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है.

Potters suffered financial losses
मिट्टी से बना सामान (Etv Bharat)

कुम्हार के लिए परंपरागत व्यवसाय को जीवित रख पाना बेहद मुश्किल है. कुम्हार को 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिट्टी खरीद कर लानी पड़ती है, जबकि पुआल साढ़े चार हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलता है. लकड़ी भी इन्हें 700 से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर खरीदनी पड़ती है. कोयला भी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और सौ दीया बनाने में 80 से 90 रुपये का खर्च आ जाता है जबकि कुम्हार इसे 100 से लेकर 120 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से बेचते हैं. इस बार तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. दीया की कीमत भी काफी महंगी होने की संभावना है: प्रेम किशोर प्रजापति, अध्यक्ष, कुम्हार समाज

Potters suffered financial losses
मिट्टी से बने कई दीया (Etv Bharat)

बारिश ने कुम्हार के परंपरागत व्यवसाय को प्रभावित किया है. दीपावली और छठ के लिए मिट्टी का दीया, पूजा के बर्तन आदि तैयार करने के काम में कुम्हारों को काफी ज्यादा बाधा आ रही है. कुम्हार समाज के लिए इस बार अपनी पूंजी निकाल पाना मुश्किल हो रहा है और लगातार हो रही बारिश आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बन रही है.

ये भी पढ़ें- सहारनपुर में मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ी, जानें क्यों है यह फायदेमंद

लोगों को पसंद आ रहा है देशी फ्रिज, जानें मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के क्या हैं फायदे?

दिन खाली-खाली बर्तन है, जिंदगी जैसे अंधा कुआं! मिट्टी के बर्तन बेचने वाले दुकानदारों का दर्द

For All Latest Updates

TAGGED:

कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानीPOTTERS SUFFER LOSSES IN LOHARDAGAPOTTERS FINANCIAL LOSS DUE TO RAINPOTTERS SUFFERED FINANCIAL LOSSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.