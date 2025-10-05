ETV Bharat / state

लोहरदगा में बारिश ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, आर्थिक नुकसान के मुहाने पर खड़े 'शिल्पकार'

लोहरदगा जिले में कुम्हार समाज के परिवार की संख्या ढाई हजार के करीब है. जिसमें से 200 परिवार मिट्टी के दीया, बर्तन, खिलौने आदि तैयार करने का काम करते हैं. दीपावली से दो महीने पहले से ही कुम्हार पूरे परिवार के साथ इस काम में जुट जाते हैं लेकिन इस बार की हालत ऐसी है कि बारिश ने उन्हें तैयारी का मौका ही नहीं दिया.

लोहरदगा : प्रदेश में इस बार का मानसून काफी मेहरबान रहा. लोहरदगा ही नहीं बल्कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है. आम जनजीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है, इसके अलावा कुम्हार समाज को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जून से लेकर सितंबर तक कोई भी महीना ऐसा नहीं, जब सामान्य से ज्यादा बारिश ना हुई हो. आर्थिक नुकसान को लेकर कुम्हार समाज परेशान नजर आ रहा है.

दीया तैयार करने के लिए जो मिट्टी खरीद कर कुम्हार लाए हैं वह मिट्टी, बारिश में बह रही है. पुआल भी भीगा पड़ा है. लकड़ियां भी गीली हैं. अब समय भी इतना नहीं बचा है कि मांग के अनुरूप दीयों का निर्माण किया जा सके. लगातार हो रही बारिश के कारण कुम्हार समाज को आर्थिक नुकसान हुआ है. इनके लिए अब पूंजी निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है.

मिट्टी से बना सामान (Etv Bharat)

कुम्हार के लिए परंपरागत व्यवसाय को जीवित रख पाना बेहद मुश्किल है. कुम्हार को 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिट्टी खरीद कर लानी पड़ती है, जबकि पुआल साढ़े चार हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलता है. लकड़ी भी इन्हें 700 से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर खरीदनी पड़ती है. कोयला भी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और सौ दीया बनाने में 80 से 90 रुपये का खर्च आ जाता है जबकि कुम्हार इसे 100 से लेकर 120 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से बेचते हैं. इस बार तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. दीया की कीमत भी काफी महंगी होने की संभावना है: प्रेम किशोर प्रजापति, अध्यक्ष, कुम्हार समाज

मिट्टी से बने कई दीया (Etv Bharat)

बारिश ने कुम्हार के परंपरागत व्यवसाय को प्रभावित किया है. दीपावली और छठ के लिए मिट्टी का दीया, पूजा के बर्तन आदि तैयार करने के काम में कुम्हारों को काफी ज्यादा बाधा आ रही है. कुम्हार समाज के लिए इस बार अपनी पूंजी निकाल पाना मुश्किल हो रहा है और लगातार हो रही बारिश आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बन रही है.

