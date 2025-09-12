ETV Bharat / state

देवघर में कुम्हारों के आगे पारंपरिक काम को बचाने की चुनौती, डगमगा रहा मिट्टी का चाक, जानें वजह

देवघर में कुम्हार समाज के सामने पारंपरिक काम को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है.

Shortage Of Clay In Deoghar
देवघर में प्रतिमा बनाता मूर्तिकार. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025

देवघर: सितंबर का महीना आते ही कुम्हार समाज के लोगों में नई उम्मीदें जाग उठती हैं. क्योंकि इस महीने के बाद दुर्गा पूजा, काली पूजा और विश्वकर्मा पूजा जैसे बड़े पर्वों की शुरुआत होती है. इन त्योहारों में कुम्हारों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं की काफी मांग होती है. यही कारण है कि कुम्हार समाज के लोग इसकी तैयारी महीनों पहले से करना शुरू कर देते हैं, ताकि समय पर ग्राहकों को प्रतिमा उपलब्ध कराई जा सके.

मिट्टी की अनुपलब्धता सबसे बड़ी चिंता

देवघर में कुम्हारों की सबसे बड़ी चिंता मिट्टी की अनुपलब्धता है. जिस मिट्टी से कुम्हार अपनी कला का प्रदर्शन कर आजीविका चलाते हैं, वही मिट्टी उन्हें समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है. देवघर की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी होने के कारण यहां की मिट्टी में कंकर-पत्थर की मात्रा अधिक होती है, जबकि प्रतिमा निर्माण के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है.

समस्या साझा करते देवघर के मूर्तिकार और कुम्हार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मिट्टी महंगी और मेहनत के अनुरूप मुनाफा नहीं

देवघर के बरमसिया निवासी मूर्तिकार प्रमोद कुमार बताते हैं कि बाहर से मिट्टी मंगवानी पड़ती है. इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ता है. वहीं मूर्तिकार अंजनी देवी बताती हैं कि इस काम में मेहनत के अनुरूप पैसे नहीं मिलते हैं. बीते वर्ष तक जो मिट्टी 1500 रुपये प्रति ट्रेलर मिलती थी, वह इस वर्ष बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच गई है. कुम्हार समाज का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के जंगल ने भी मिट्टी की उपलब्धता पर संकट खड़ा कर दिया है. इसलिए अब देवघर में दिन-प्रतिदिन मिट्टी की कमी होती जा रही है.

Shortage Of Clay In Deoghar
मूर्ति पर रंग चढ़ाती महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत

कुम्हारों की समस्या को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब जिला खनन पदाधिकारी सुभाष रविदास से बात कि तो वह कुम्हारों की समस्या को लेकर खास गंभीर नहीं दिखे. गौरतलब हो कि मिट्टी की कमी और अवैध खनन के कारण देवघर जैसे आध्यात्मिक शहर में कुम्हारों द्वारा बनाई जाने वाली रंग-बिरंगी प्रतिमाओं का चलन धीरे-धीरे कम हो रहा है. जरूरत है कि जिला प्रशासन इस परंपरा और कुम्हार समाज की आजीविका को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए.

Shortage Of Clay In Deoghar
देवघर में कुम्हारों के द्वारा तैयार की गई मूर्तियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

