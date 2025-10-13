ETV Bharat / state

धनबाद: दीपावली आते ही घूमने लगी कुम्हारों की चाक, मौसम की बेरुखी से है थोड़ी मायूसी

धनबाद: पूरे देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. जिसकी वजह से बाजारों में रौनक दिख रही है. इस त्योहारी सीजन की शुरुआत नवरात्रि के साथ हुई थी. नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के साथ ये सिलसिला लगभग दो महीने तक जारी रहेगा. नवरात्रि और दशहरा के बाद लोग, दीपावली की तैयारी में जुट जाते हैं. इस दौरान घरों में साफ सफाई, रंग रोगन के साथ- साथ घरों में मिट्टी से बने दीये जलाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही हैं.

श्रीराम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है दीपावली

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीराम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे. अयोध्या लौटने के बाद, अयोध्या वासियों की ओर से मिट्टी के दीये जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था, जिसके कारण अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और नगर वासियों ने पूरे राज्य में मिट्टी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी. उसी समय से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है, जिसमें लोग सुख-समृद्धि के लिए दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं.

दीपावली में इसलिए बढ़ जाती है डिमांड

मिट्टी से बने दीये, जिसे हर मांगलिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है. नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा में इन दीयों की मांग दोगुनी हो जाती है. वैसे भी दिवाली तो दीयों का ही त्योहार है. नवरात्रि से लेकर दिवाली तक पूरा देश, दीयों की रोशनी से जगमगाता है. ऐसे में मिट्टी के दीयों की मांग बाजार में बढ़ जाती है लेकिन इस बार के मौसम ने कुम्हारों की कमर तोड़कर रख दी है.

दरअसल रूक रूककर हो रही बारिश की वजह से, मांग के मुताबिक दीये तैयार नहीं हो पा रहे हैं. कुम्हार, मांग के मुताबिक मिट्टी के दीये नहीं बना पा रहे हैं. जब ईटीवी भारत ने कुम्हारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस साल मौसम की बेरूखी के कारण, बाजारों की मांग के अनुसार दीये की आपूर्ति कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है.

परिश्रम के अनुपात नहीं मिलता हैं मेहनताना

निरसा एवं चिरकुंडा के कुम्हारों का कहना हैं कि वे पूर्वजों के इस व्यवसाय को आज भी जीवित रखे हुए हैं. पूरा परिवार कड़ी मेहनत और लगन से मिट्टी से बने दीये, खिलौने, पूजा के लिए कलश और गुल्लक बनाते हैं और बाजारों में थोक एवं खुदरा दाम में बेच देते हैं, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है, लेकिन मौसम की मार ने, उन्हें हतोत्साहित किया है कि वे इस दीपावली मांग के मुताबिक सामान नहीं दे पाएंगे.