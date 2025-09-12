ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी अलीगढ़ की सड़कों पर गड्ढे; नगर आयुक्त ने डीजीएम को हटाया, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

अलीगढ़: बरसात के बाद शहर की सड़कों पर जगह-जगह बने गड्ढों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है. घटिया निर्माण और लापरवाही से नाराज नगर आयुक्त एवं सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) गिरीश कुमार शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दीं. साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार मेसर्स पीपीएस बिल्डर्स और मैसर्स मोनिषा कंस्ट्रक्शन को कारण बताओ नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी.

सात दिनों में हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी: नगर आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बरसात के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना शामिल है. ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मुख्य अभियंता को भी चेतावनी दी है कि अगले 7 दिनों में हर सड़क गड्ढा मुक्त दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है.

प्रमुख मार्गों के निरीक्षण में धांधली का खुलासा: गुरुवार को नगर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम निर्माण विभाग की टीम के साथ जीटी रोड, सारसौल फल मंडी से एटा चुंगी बाईपास मार्ग, बोनेर कट, रासलगंज चौक, महावीर पार्क से रामघाट रोड और एएमयू सिविल लाइंस जैसे प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया.