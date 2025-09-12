ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी अलीगढ़ की सड़कों पर गड्ढे; नगर आयुक्त ने डीजीएम को हटाया, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

घटिया सड़क निर्माण को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डीजीएम गिरीश कुमार शर्मा की सेवाएं समाप्त कीं.

Photo Credit: ETV Bharat
नगर आयुक्त एवं सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने किया निरीक्षण (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: बरसात के बाद शहर की सड़कों पर जगह-जगह बने गड्ढों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है. घटिया निर्माण और लापरवाही से नाराज नगर आयुक्त एवं सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) गिरीश कुमार शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दीं. साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार मेसर्स पीपीएस बिल्डर्स और मैसर्स मोनिषा कंस्ट्रक्शन को कारण बताओ नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी.

सात दिनों में हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी: नगर आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बरसात के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना शामिल है. ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मुख्य अभियंता को भी चेतावनी दी है कि अगले 7 दिनों में हर सड़क गड्ढा मुक्त दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है.

प्रमुख मार्गों के निरीक्षण में धांधली का खुलासा: गुरुवार को नगर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम निर्माण विभाग की टीम के साथ जीटी रोड, सारसौल फल मंडी से एटा चुंगी बाईपास मार्ग, बोनेर कट, रासलगंज चौक, महावीर पार्क से रामघाट रोड और एएमयू सिविल लाइंस जैसे प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया.

खुदाई के बाद नहीं की गयी री-लेवलिंग: निरीक्षण में सड़कों की खराब गुणवत्ता, जगह-जगह गड्ढे, टूटे-फूटे फुटपाथ और अस्त-व्यस्त निर्माण सामग्री पाई गई. कई जगह तो खुदाई के बाद समुचित री-लेवलिंग तक नहीं की गई, जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही है. नगर आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीजीएम गिरीश शर्मा को जिम्मेदार ठहराया और उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं.

ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी: निर्माण एजेंसियों को नगर आयुक्त ने तीन दिन का समय दिया है ताकि वे सड़कों की खामियों को दूर करें और लिखित स्पष्टीकरण दें. अन्यथा अनुबंध की शर्तों के मुताबिक उन्हें ब्लैकलिस्ट करने किया जाएगा. प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी या ठेकेदार ने गड्ढा मुक्त अभियान को गंभीरता से नहीं लिया, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें- थाने में जाति पूछी फिर दारोगा ने युवक को बुरीतरह पीटा, चोरी की दर्ज नहीं की FIR, बरेली में दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMISSIONER TERMINATES DGMCONTRACTORS WILL BE BLACKLISTEDCEO PREM PRAKASH MEENADGM GIRISH KUMAR SHARMA TERMINATEDSMART CITY ALIGARH ROAD POTHOLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.