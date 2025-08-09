Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हरिद्वार में हाईवे के बीचों-बीच बने गहरे गड्ढे, फ्लाईओवर किया गया बंद - HIGHWAY POTHOLES IN HARIDWAR

हरिद्वार में भारी बारिश से पतंजलि योगपीठ के पास हाईवे पर गड्ढे बन गए. मरम्मत के लिए फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है.

HIGHWAY POTHOLES IN HARIDWAR
हाईवे के बीचों-बीच बने गहरे गड्ढे (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read

हरिद्वार: उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. जिसके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के पास हाईवे पर भारी गड्ढा हो गया, जिस कारण फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है.

हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के सामने बने फ्लाईओवर पर अचानक गुरुवार शाम भारी गड्ढा बन गया. गड्ढा बनने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को सर्विस लेन से डाइवर्ट करके निकालना शुरू कर किया. साथ ही घटना की सूचना हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को दी गयी. जिस पर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गड्ढे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है. हाईवे पर अचानक हुए गड्ढे से हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई. लेकिन समय रहते पता नहीं चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी. क्योंकि हरिद्वार दिल्ली का ट्रैफिक इसी हाईवे से होकर गुजरता है.

बहादराबाद थाने के शांतरशाह चौकी इंचार्ज खेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और आवागमन कर रहे वाहनों को सर्विस लेन पर डायवर्ट किया. एनएचएआई की टीम मौके पर मरम्मत का कार्य कर रही है. दोनों तरफ गड्ढे होने के कारण फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है. साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों को बनाया गया था. एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया गया है और मरम्मत का कार्य प्रगतिशील है.

बता दें कि मंगलवार की देर रात को बहादराबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में पानी भरने से वहां काम कर रहे 50 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री से सुरक्षित बाहर निकाला था.

हरिद्वार के बहादराबाद थाना पुलिस के बताया था कि मंगलवार की रात 4.37 बजे उन्हें 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अहमदपुर गांव में उत्तम डिस्टलरी फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसमें करीब डेढ़ सौ लोग फंसे हैं. सूचना पर तत्काल थाना बहादराबाद से वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप राठौर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. इसके अलावा फायर ब्रिगेड और जल पुलिस को मौके पर बुलाया गया. तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां फंसे 52 कर्मचारियों और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया.

पढ़ें:

हरिद्वार: उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. जिसके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के पास हाईवे पर भारी गड्ढा हो गया, जिस कारण फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है.

हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के सामने बने फ्लाईओवर पर अचानक गुरुवार शाम भारी गड्ढा बन गया. गड्ढा बनने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को सर्विस लेन से डाइवर्ट करके निकालना शुरू कर किया. साथ ही घटना की सूचना हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को दी गयी. जिस पर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गड्ढे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है. हाईवे पर अचानक हुए गड्ढे से हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई. लेकिन समय रहते पता नहीं चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी. क्योंकि हरिद्वार दिल्ली का ट्रैफिक इसी हाईवे से होकर गुजरता है.

बहादराबाद थाने के शांतरशाह चौकी इंचार्ज खेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और आवागमन कर रहे वाहनों को सर्विस लेन पर डायवर्ट किया. एनएचएआई की टीम मौके पर मरम्मत का कार्य कर रही है. दोनों तरफ गड्ढे होने के कारण फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है. साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों को बनाया गया था. एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया गया है और मरम्मत का कार्य प्रगतिशील है.

बता दें कि मंगलवार की देर रात को बहादराबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में पानी भरने से वहां काम कर रहे 50 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने सभी मजदूरों को फैक्ट्री से सुरक्षित बाहर निकाला था.

हरिद्वार के बहादराबाद थाना पुलिस के बताया था कि मंगलवार की रात 4.37 बजे उन्हें 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अहमदपुर गांव में उत्तम डिस्टलरी फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसमें करीब डेढ़ सौ लोग फंसे हैं. सूचना पर तत्काल थाना बहादराबाद से वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप राठौर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. इसके अलावा फायर ब्रिगेड और जल पुलिस को मौके पर बुलाया गया. तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां फंसे 52 कर्मचारियों और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

हरिद्वार सड़क धंसावHARIDWAR HEAVY RAINHARIDWAR LATEST NEWSHARIDWAR HIGHWAY POTHOLESHIGHWAY POTHOLES IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.