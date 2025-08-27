ETV Bharat / state

बीजापुर में पोटा केबिन भ्रष्टाचार, 24 अधीक्षक हटाए गए, नए वार्डन की नियुक्ति - BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION

बीजापुर पोटा केबिन में बिना बिल के 42 लाख का घोटाला उजागर हुआ है.

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
बीजापुर पोटाकेबिन भ्रष्टाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read

बीजापुर: पोटा केबिन में चल रहे भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. आरएमएससी पोटाकेबिन में बिना बिल के 42 लाख रुपये का भुगतान करने के मामले में अब 24 अधीक्षकों को उनके पदों से हटा दिया गया है. इनके स्थान पर नए वार्डनों की नियुक्ति की गई है.

बिना बिल के फर्मों को पेमेंट: दरअसल, पोटाकेबिन के लिए सामान खरीदी के नाम पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बिना बिल देखे सीधे फर्मों को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया. जांच में सामने आया कि कृत्विक इंटरप्राइजेस, एसबी कंस्ट्रक्शन और विमला इंटरप्राइजेस जैसी फर्मों को सीधा 42 लाख से ज्यादा की रकम खाते में डाल दी गई, जबकि बिल और सप्लाई की कोई जांच नहीं की गई.

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
बीजापुर में पोटाकेबिन भ्रष्टाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 पोटा केबिन अधीक्षकों पर कार्रवाई: कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 24 अधीक्षकों को हटाया गया है। इनमें बीजापुर ब्लॉक के 6, भोपालपटनम के 3, उसूर ब्लॉक के 6 और भैरमगढ़ ब्लॉक के 9 अधीक्षक शामिल हैं.

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
पोटा केबिन के 24 अधीक्षक हटाए गए (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी एल एल धनेलिया ने बताया "जांच पूरी होने तक सभी अधीक्षकों को हटाया गया है, क्योंकि इन्होंने फर्मों को बिना बिल के भुगतान किया है. समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरुषोत्तम चंद्राकर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है."

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
बीजापुर पोटा केबिन में नए वार्डन की नियुक्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर जिले के चार ब्लॉकों में कुल 28 पोटाकेबिन संचालित हैं. शिक्षा विभाग की देखरेख में चल रहे इन पोटाकेबिनों में लंबे समय से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है. बच्चों के राशन से लेकर आवश्यक सामग्रियों तक की खरीदी में गड़बड़ी की जाती है. फंड जारी होते ही बंटवारे का खेल शुरू हो जाता है. इस बार जांच में लाखों की गड़बड़ी उजागर हुई है, जिससे साफ है कि पोटाकेबिन वर्षों से भ्रष्टाचार का जरिया बने हुए हैं.

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज
बीजापुर में भारी बारिश का कहर, 100 गांवों का जिले से टूटा संपर्क, कई जगह लोग फंसे
बस्तर की बाढ़ में कार के साथ बहा परिवार, ड्राइवर को बचाया गया, 4 लोग लापता

बीजापुर: पोटा केबिन में चल रहे भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. आरएमएससी पोटाकेबिन में बिना बिल के 42 लाख रुपये का भुगतान करने के मामले में अब 24 अधीक्षकों को उनके पदों से हटा दिया गया है. इनके स्थान पर नए वार्डनों की नियुक्ति की गई है.

बिना बिल के फर्मों को पेमेंट: दरअसल, पोटाकेबिन के लिए सामान खरीदी के नाम पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बिना बिल देखे सीधे फर्मों को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया. जांच में सामने आया कि कृत्विक इंटरप्राइजेस, एसबी कंस्ट्रक्शन और विमला इंटरप्राइजेस जैसी फर्मों को सीधा 42 लाख से ज्यादा की रकम खाते में डाल दी गई, जबकि बिल और सप्लाई की कोई जांच नहीं की गई.

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
बीजापुर में पोटाकेबिन भ्रष्टाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 पोटा केबिन अधीक्षकों पर कार्रवाई: कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए 24 अधीक्षकों को हटाया गया है। इनमें बीजापुर ब्लॉक के 6, भोपालपटनम के 3, उसूर ब्लॉक के 6 और भैरमगढ़ ब्लॉक के 9 अधीक्षक शामिल हैं.

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
पोटा केबिन के 24 अधीक्षक हटाए गए (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी एल एल धनेलिया ने बताया "जांच पूरी होने तक सभी अधीक्षकों को हटाया गया है, क्योंकि इन्होंने फर्मों को बिना बिल के भुगतान किया है. समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरुषोत्तम चंद्राकर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है."

BIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION
बीजापुर पोटा केबिन में नए वार्डन की नियुक्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर जिले के चार ब्लॉकों में कुल 28 पोटाकेबिन संचालित हैं. शिक्षा विभाग की देखरेख में चल रहे इन पोटाकेबिनों में लंबे समय से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है. बच्चों के राशन से लेकर आवश्यक सामग्रियों तक की खरीदी में गड़बड़ी की जाती है. फंड जारी होते ही बंटवारे का खेल शुरू हो जाता है. इस बार जांच में लाखों की गड़बड़ी उजागर हुई है, जिससे साफ है कि पोटाकेबिन वर्षों से भ्रष्टाचार का जरिया बने हुए हैं.

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज
बीजापुर में भारी बारिश का कहर, 100 गांवों का जिले से टूटा संपर्क, कई जगह लोग फंसे
बस्तर की बाढ़ में कार के साथ बहा परिवार, ड्राइवर को बचाया गया, 4 लोग लापता

For All Latest Updates

TAGGED:

बीजापुर पोटाकेबिन भ्रष्टाचारपोटाकेबिन अधीक्षक पर कार्रवाईACTION ON POTA CABIN SUPERINTENDENTBIJAPUR NEWSBIJAPUR POTA CABIN CORRUPTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.