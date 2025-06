ETV Bharat / state

बिहार में गजब हो गया, मौत से पहले तैयार हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट! - POST MORTEM REPORT BEFORE DEATH

बिहार के डॉक्टर का गजब का कारनामा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 26, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 10:13 AM IST 3 Min Read

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यह वाक्या सुनकर आप चौक जाएंगे. दरअसल रोहतास जिले के बिक्रमगंज के सत्यनारायण गुप्ता की इलाज के दौरान 22 मई को मौत हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 21 मई को ही बना दी गई. एक्सीडेंट में शख्स की मौत: बताया जाता है कि 16 मई को बिक्रमगंज नटवार रोड में एसडीओ आवास के पास शाम के 7 बजे एक सड़क हादसे में सत्यनारायण गुप्ता घायल हो गए थे. जिन्हें इलाज के लिए जमुहार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन घटना के 6 दिन के बाद 22 मई को इलाज के दौरान ही सत्यनारायण गुप्ता की मौत हो गई थी. बिहार का अजीबोगरीब मामला (ETV Bharat) मौत से एक दिन पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. 22 मई को डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया, लेकिन पेंच तब फंस गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 मई बृहस्पतिवार की जगह 21 मई बुधवार अंकित कर दिया गया. अधिकारियों तक पहुंची शिकायत: बता दें कि मामला तब उजागर हुआ जब मृतक के पुत्र विजय गुप्ता अपने पिता के दुर्घटना में मौत को लेकर बीमा कंपनी में क्लेम करने पहुंचे. तब जाकर उन्हें पता चला कि मृत्यु की तिथि 22 मई है, जबकि पोस्टमार्टम की तारीख 21 मई की है. अब स्वास्थ्य विभाग इसे पेन मिस्टेक और लिपिकीय भूल बता रहा है. मौत से एक दिन पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ETV Bharat)

