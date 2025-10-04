ETV Bharat / state

'विधायक अशोक चौधरी लापता', CM नीतीश के दौरे से पहले जेडीयू MLA के खिलाफ लगे पोस्टर

"हमारे मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया है. जो भी काम हुए, वे भी दूसरे दल के लोगों से कराए गए. इतना ही नहीं विधायक के पुत्र लोगों से कह रहे हैं कि टिकट पांच करोड़ में खरीदा गया है. इससे पार्टी और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है."- रवि भूषण, जिला अध्यक्ष, किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ, जेडीयू

विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर: रामपुर कृष्ण पंचायत के कई गांवों में सकरा विधायक के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं. एक तरफ जहां विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर उन्हें 'लापता' बताया गया है. वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखंड पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर विधायक का विरोध कर रहे हैं. किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि हमारे विधायक ने पांच साल में कोई काम नहीं किया. उनकी वजह से मुख्यमंत्री और पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं.

'टिकट मिला तो अशोक चौधरी का समर्थन नहीं करेंगे': वहीं जेडीयू प्रखंड उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा और वरिष्ठ नेता सूरज कुमार ने भी विधायक का विरोध करते हुए कहा कि अबकी बार यदि अशोक चौधरी को टिकट मिला तो वे उनका समर्थन नहीं करेंगे. कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक जनता से पूरी तरह कटे रहे और लोगों की समस्याओं को लेकर कभी गंभीर नहीं हुए. यही कारण है कि जनता अब जवाब मांग रही है और विधायक के कार्यकाल का लेखा-जोखा चाह रही है.

अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर (ETV Bharat)

जेडीयू की बैठक में उठा मुद्दा: असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर स्वागत की तैयारी के लिए जेडीयू की एक बैठक बुलाई गई थी. उसी बैठक में कई नेताओं ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का निर्णय लिया. इससे जिले की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है.

कौन हैं अशोक चौधरी?: 2020 चुनाव में अशोक चौधरी ने जेडीयू के टिकट पर सकरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के उमेश कुमार राम को नजदीकी मुकाबले में हराया था. अशोक चौधरी को 67,265 और उमेश राम को 65,728 वोट मिले थे. मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में सिर्फ सकरा में जेडीयू को जीत मिल पाई थी.

ये भी पढे़ं: लात-घूंसा और कुर्सियों की बरसात, JDU MLA अशोक चौधरी के कार्यक्रम में बवाल