'विधायक अशोक चौधरी लापता', CM नीतीश के दौरे से पहले जेडीयू MLA के खिलाफ लगे पोस्टर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे से पहले सकरा विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर लग गया है. उनको 'लापता' करार दिया गया है. पढ़ें..

JDU MLA Ashok Choudhary
सकरा विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 8:39 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही मौजूदा विधायकों का विरोध तेज हो गया है. सकरा से जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ लापता वाला पोस्टर लगाया गया है. ये पोस्टर वैसे समय में लगा है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर दौरा प्रस्तावित है. जिले के इकलौते जेडीयू विधायक के खिलाफ पार्टी नेताओं से लेकर आम लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है.

विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर: रामपुर कृष्ण पंचायत के कई गांवों में सकरा विधायक के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं. एक तरफ जहां विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ जगह-जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर उन्हें 'लापता' बताया गया है. वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखंड पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर विधायक का विरोध कर रहे हैं. किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि हमारे विधायक ने पांच साल में कोई काम नहीं किया. उनकी वजह से मुख्यमंत्री और पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं.

जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ 'लापता' वाला पोस्टर (ETV Bharat)

"हमारे मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया है. जो भी काम हुए, वे भी दूसरे दल के लोगों से कराए गए. इतना ही नहीं विधायक के पुत्र लोगों से कह रहे हैं कि टिकट पांच करोड़ में खरीदा गया है. इससे पार्टी और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है."- रवि भूषण, जिला अध्यक्ष, किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ, जेडीयू

'टिकट मिला तो अशोक चौधरी का समर्थन नहीं करेंगे': वहीं जेडीयू प्रखंड उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा और वरिष्ठ नेता सूरज कुमार ने भी विधायक का विरोध करते हुए कहा कि अबकी बार यदि अशोक चौधरी को टिकट मिला तो वे उनका समर्थन नहीं करेंगे. कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक जनता से पूरी तरह कटे रहे और लोगों की समस्याओं को लेकर कभी गंभीर नहीं हुए. यही कारण है कि जनता अब जवाब मांग रही है और विधायक के कार्यकाल का लेखा-जोखा चाह रही है.

JDU MLA Ashok Choudhary
अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर (ETV Bharat)

जेडीयू की बैठक में उठा मुद्दा: असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर स्वागत की तैयारी के लिए जेडीयू की एक बैठक बुलाई गई थी. उसी बैठक में कई नेताओं ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का निर्णय लिया. इससे जिले की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है.

कौन हैं अशोक चौधरी?: 2020 चुनाव में अशोक चौधरी ने जेडीयू के टिकट पर सकरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के उमेश कुमार राम को नजदीकी मुकाबले में हराया था. अशोक चौधरी को 67,265 और उमेश राम को 65,728 वोट मिले थे. मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में सिर्फ सकरा में जेडीयू को जीत मिल पाई थी.

