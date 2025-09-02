ETV Bharat / state

पाकुड़ मुख्य डाकघर में डाक सेवाएं प्रभावित, कभी सर्वर डाउन तो कभी लिंक फेल - POSTAL SERVICES AFFECTED

पाकुड़ मुख्य डाकघर में डाक सेवाएं ठप हैं. इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Pakur Main Post Office
पाकुड़ का मुख्य डाकघर. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 3:09 PM IST

पाकुड़ : केंद्र सरकार जहां डाक सेवा को सरल बनाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं विभाग के अधिकारियों की बेरुखी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. ऐसा ही मामला पाकुड़ में सामने आया है.

डाक सेवाओं का नहीं मिल रहा लाभ

बीते एक पखवाड़े से पाकुड़ के मुख्य डाकघर से मिलने वाली सेवाओं का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है. डाकघर का सर्वर डाउन रहने की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है. सर्वर डाउन रहने के कारण आम सहित खास लोगों के अलावा शासन-प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. इतना ही नहीं डाकघर के खाताधारी भी राशि जमा और निकासी का काम भी नहीं कर पा रहे हैं.

पाकुड़ मुख्य डाकघर पहुंचे उपभोक्ता परेशानी साझा करते और पोस्टमास्टर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कभी सर्वर डाउन तो कभी लिंक फेल

डाक विभाग द्वारा सर्वर डाउन रहने की समस्या को दूर करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं. इस वजह से लोग डाक सेवा के साथ साथ डाक विभाग से जुड़े अधिकारियों की नीति और नियत पर भी सवाल उठा रहे हैं. इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है.

उपभोक्ता ने साझा की परेशानी

पाकुड़ मुख्य डाकघर पहुंचे स्थानीय मिकाईल फिरदौस ने बताया कि वह एक लेटर रजिस्ट्री के लिए कई दिनों से डाकघर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि डाकघर के कर्मी यह जानकारी नहीं दे रहे है कि क्या खराब है और कितने दिनों में ठीक हो पाएगा. मिकाईल फिरदौस ने कहा कि डाकघर में सेवाएं ठप रहने की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों लोग बैरंग लौट रहे हैं.

Pakur Main Post Office
पाकुड़ मुख्य डाकघर में परेशान उपभोक्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं पोस्टमास्टर

वहीं इस संबंध में पाकुड़ मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर अनाथ दास ने बताया कि पहले सर्वर में गड़बड़ी थी और अब उसे दुरुस्त कराने पर लिंक गायब हो गया है. पोस्टमास्टर ने बताया कि विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है और इसी कारण थोड़ा स्लो रहने की वजह से समस्या हो रही है. उन्होंने बताया कि यह समस्या सिर्फ पाकुड़ मुख्य डाकघर में ही नहीं, बल्कि अन्य डाकघरों का भी यही हाल है.

