पलामूः जिले में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद सृजित किया जाएगा. फिलहाल पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद सृजित नहीं है, जिस कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कार्यालय का कार्य निपटाना पड़ता है. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने शुक्रवार को पलामू के बिश्रामपुर एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया.

निरीक्षण से करीब 30 मिनट पहले एसडीपीओ कार्यालय को डीआईजी स्तर से कहा गया था कि निरीक्षण के लिए हुए पहुंच रहे हैं. 30 मिनट के अंदर एसडीपीओ कार्यालय के जवान से लेकर अधिकारी तक निरीक्षण के लिए तैयार हो गए थे. एसडीपीओ कार्यालय पहुंचने के बाद पलामू पुलिस के जवानों ने डीआईजी को सलामी दी. करीब एक घंटे तक डीआईजी ने एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया.

इस दौरान डीआईजी ने नक्सल और अपराध को लेकर अधिकारियों को कई बिंदु पर निर्देश दिया. चोरी और डकैती से संबंधित घटनाओं का उद्भेदन जल्द से जल्द करने को कहा. एक मामले में मुकदमे की तिथि गलत अंकित थी, डीआईजी ने मामले में जानकारी मांगी तो कार्यालय की तरफ से बताया गया कि माननीय न्यायालय को भूल सुधार के लिए लिखा गया है.

डीआईजी ने बिश्रामपुर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के नक्शा को भी देखा एवं नक्सली और अपराध की जानकारी ली. निरीक्षण के बाद डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है. अपराध एवं नक्सल के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है. पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद सृजित किया जाएगा.

