प्रदेश के 371 राजसेस कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के 96 प्रतिशत पद रिक्त

राजस्थान के सरकारी और राजसेस कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरोध में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है.

government colleges rajasthan
राजसेस सोसायटी के तहत संचालित कॉलेजों में पद भरने की मांग करते कर्मचारी संघ के सदस्य (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 8:41 PM IST

जयपुर: एक तरफ सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत लगे सहायक आचार्यों ने राज्य सरकार की नीति के खिलाफ मोर्चा खोला है. वहीं राजस्थान के 371 राजसेस (राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी) कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 96 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं. प्रभावित होती कॉलेजों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के चलते मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी अब अपने स्वर ऊंचे करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

राजसेस कॉलेजों में छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन, प्रशासनिक कार्य और विद्यार्थियों की समस्याओं को निपटाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों के 1484 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से 1424 पर रिक्त पड़े हुए हैं. अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी के सहारे शिक्षा व्यवस्था तो चल रही है, लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारियों की भारी कमी से पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है. प्रत्येक नोडल महाविद्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों पर चार से पांच अतिरिक्त राजसेस महाविद्यालय के कार्य का बोझ है. हाल ही में 31 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राजसेस कॉलेजों में संविदा नियुक्तियां करने का फैसला लिया. मंत्रालयिक कर्मचारी इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्थाई नियुक्तियां की जानी चाहिए. संविदा नियुक्तियां स्थायी समाधान नहीं हैं और सरकार को मंत्रालयिक पदों को कॉलेज शिक्षा विभाग के मूल कैडर में शामिल करना चाहिए.

मंत्रालयिक संवर्ग की स्थिति :

  • प्रशासनिक अधिकारी : 133
  • अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी : 238
  • वरिष्ठ सहायक : 371
  • कनिष्ठ सहायक : 742
  • कुल स्वीकृत पद : 1484
  • रिक्त पद : 1424 (96%)

शर्मा ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं. यदि सरकार ने सक्षम स्तर पर नीतिगत निर्णय नहीं लिया तो आगे का आंदोलन किया जाएगा.

संविदा पर नियुक्ति: उच्च शिक्षा का काम देख रहे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार फिलहाल संविदा पर नियुक्ति करने जा रही है, ताकि कॉलेजों में काम प्रभावित न हो. बहरहाल, सरकार की ओर से संविदा नियुक्तियां प्रस्तावित है. जिसके तहत मंत्रालयिक संवर्ग में 14 से 15 हजार रुपए मासिक मानदेय पर कार्मिकों को लगाया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि मंत्रालयिक पदों को कॉलेज शिक्षा विभाग के मूल संवर्ग में शामिल किया जाए.

CLERICAL STAFF POST VACANTRAJSES SOCIETYDEPUTY CM PREMCHAND BAIRWAGOVERNMENT COLLEGES RAJASTHAN

