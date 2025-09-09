ETV Bharat / state

प्रदेश के 371 राजसेस कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के 96 प्रतिशत पद रिक्त

जयपुर: एक तरफ सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत लगे सहायक आचार्यों ने राज्य सरकार की नीति के खिलाफ मोर्चा खोला है. वहीं राजस्थान के 371 राजसेस (राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी) कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 96 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं. प्रभावित होती कॉलेजों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के चलते मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी अब अपने स्वर ऊंचे करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

राजसेस कॉलेजों में छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन, प्रशासनिक कार्य और विद्यार्थियों की समस्याओं को निपटाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों के 1484 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से 1424 पर रिक्त पड़े हुए हैं. अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी के सहारे शिक्षा व्यवस्था तो चल रही है, लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारियों की भारी कमी से पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है. प्रत्येक नोडल महाविद्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों पर चार से पांच अतिरिक्त राजसेस महाविद्यालय के कार्य का बोझ है. हाल ही में 31 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने राजसेस कॉलेजों में संविदा नियुक्तियां करने का फैसला लिया. मंत्रालयिक कर्मचारी इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्थाई नियुक्तियां की जानी चाहिए. संविदा नियुक्तियां स्थायी समाधान नहीं हैं और सरकार को मंत्रालयिक पदों को कॉलेज शिक्षा विभाग के मूल कैडर में शामिल करना चाहिए.

पढ़ें: जोधपुर: 10 माह से वेतन नहीं मिलने पर निजी कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन