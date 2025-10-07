ETV Bharat / state

HPU के इस कॉलेज में परीक्षा में हुई धांधली! अंग्रेजी पेपर में एक ही छात्र के दो आंसर शीट्स पहुंची यूनिवर्सिटी

एचपीयू के पीजी कॉलेज में अंग्रेजी पेपर की परीक्षा में एक ही छात्र की दो आंसर शीट जांच के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची.

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
ऊना/शिमला: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऊना स्थिति पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जून माह (2025) में हुई परीक्षा में धांधली का मामला का सामने आया है. मामला इसलिए भी गंभीर है कि एमए के अंग्रेजी पेपर में एक ही छात्र के दो आंसर शीट चेकिंग के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच गई. जब कॉपी चेकिंग के लिए अधिकारियों के पास पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब किया गया. वहीं, इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऊना प्रशासन से जवाब तलब

बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऊना में इसी साल जून महीने में एमए अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें एक छात्र की दो उत्तर पुस्तिकाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मूल्यांकन के लिए भेजे जाने का मामला सामने आया है. एक ही पेपर की दो उत्तर पुस्तिकाएं देखकर विश्वविद्यालय के अधिकारी भी चौंक गए और उन्होंने तत्काल इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब किया.

वहीं, मामले में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया, "परीक्षा शाखा में यह मामला सामने आया है. इसकी सूचना मिलने के बाद संबंधित कॉलेज से रिपोर्ट मांगी गई है. इस मामले की फील्ड से क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".

राजकीय महाविद्यालय ऊना प्राचार्या द्वारा जारी आदेश
राजकीय महाविद्यालय ऊना प्राचार्या द्वारा जारी आदेश (OFFICE ORDER)

इस गंभीर मामले को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऊना की प्राचार्या डॉ. मीता शर्मा ने बताया, "मामले में गठित समिति को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति इस गड़बड़ी के लिए दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी".

क्या है दो आंसर शीट्स का मामला?

एचपीयू के ऊना कॉलेज में जून महीने में एमए की अंग्रेजी विषय का एग्जाम हुआ. जिसमें एक छात्र की दो उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी पहुंची. दोनों उत्तर पुस्तिकाओं में छात्र का रोल नंबर, विषय कोड और परीक्षार्थी से संबंधित मूल विवरण एक ही है, लेकिन एक उत्तर पुस्तिका में एग्जाम टाइप में री अपीयर और दूसरी आंसर शीट में एग्जाम टाइप में नियमित लिखा है. वहीं, दोनों आंसरशीट में अलग-अलग मोहर लगी है और परीक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर भी हैं. इस असामान्य घटना के बाद विश्वविद्यालय ने कॉलेज से स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है.

विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं, इस मामले को लेकर ऊना से बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक सतपाल सत्ती ने कहा, "कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से छात्रों को अलग से बैठकर परीक्षा देने की अनुचित सुविधा दी जा रही है. जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है. इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बहाल हो सके. इस घटना ने न केवल जिला मुख्यालय के शैक्षणिक वातावरण में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए भी यह एक चेतावनी भरा संकेत बनकर उभरा है".

