सरगुजा में अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना, जानिए क्यों हुई इस बार अति वृष्टि

मानसून की हो चुकी है वापसी : मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून 14 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस जा चुका है. मानसून की यह वापसी इस बार सामान्य तिथि 17 सितंबर के मुकाबले 3 दिन पहले है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा - 30.5° उत्तर/73.5° पूर्व, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और 25.5° उत्तर/70° पूर्व है. उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना. मध्य असम के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी ऊपर बना हुआ है.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस बार बेतहाशा बारिश हुई है. जिसमें सरगुजा पर बारिश काफी मेहरबान रहा है. सितंबर महीना अब खत्म होने को है.लेकिन बारिश का सिलसिला नहीं रुका है. एक ओर जहां बारिश से किसान बेहद खुश हैं,वहीं आम आदमी का जीवन काफी प्रभावित हुआ है. इस बार हुई बारिश को लेकर ईटीवी भारत ने मौसम विज्ञानी से चर्चा की.हमने ये जानने की कोशिश की फिलहाल मानसून की स्थिति क्या है और कब तक बारिश होगी.

मानसून की वापसी के कारकों में एक सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन होता है. 21 सितम्बर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लम्बवत और तीव्र हो जाती है. इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध से चलता हुआ दक्षिणी गोलार्ध की ओर अग्रसर है. इस कारण हिन्द महासागर पर अभी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में तापीय ऊष्मा अधिक होती है. जिससे वहां जल वाष्पन की दर में वृद्धि होने और ऊपर उठने से न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है. जबकि उत्तर भारत की सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ शीतलन का दौर प्रारम्भ होने से हवाएं भारी होकर उच्च दाब क्षेत्र को विकसित करती हैं- अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों रुक जाती है बारिश ?: मानसून के आगमन के समय जो उच्च दाब खाड़ी और सागर पर रहता है और उत्तर- पश्चिमोत्तर भारत पर अत्याधिक गर्मी के कारण हीट लो बनता है. जिससे हवाएं समुद्र की उच्च दाब से उत्तर भारत की निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं और मानसून को लाती हैं. वह इस समय बिल्कुल उल्टा हो जाता है. इस समय उत्तर-पश्चिमोत्तर भारत पर उच्च दाब और समुद्र पर निम्न दाब विकसित होने के कारण हवाएं मूलतः उत्तर भारत से खाड़ी और समुद्र की ओर चलने लगती हैं. इससे नमी की आपूर्ति रुक जाती है, शीतलता बढ़ने से उत्तर भारत की हवाएं शुष्क होने लगती हैं और वर्षा कर पाने की अनुकूलता खो देती हैं"

सरगुजा में अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



10 अक्टूबर तक हो सकती है छुटपुट वर्षा : मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट के मुताबिक हवा की अनियमितता और वायुदाब पेटी में लगातार परिवर्तन, समुद्र के सतह का रूखापन और उसके तापमान बढ़ने जैसे कारकों के कारण ये समय खाड़ी में चक्रवाती तूफान को विकसित करता है. सितम्बर के अंत से अक्टूबर तक खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में चक्रवाती तूफान के लिए बेहद अनुकूल होता है. फिलहाल यूपी, झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ परिसंचरण बने हुए हैं, जिनका असर सरगुजा में दिखा है. सरगुजा में बारिश बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि मानसून वापस लौटना शुरू हो चुका है. छुटपुट वर्षा ही देखने को मिलेगी और इसका प्रभाव 10 अक्टूबर तक रह सकता है.

