उत्तराखंड में इन तीन जिलों में भारी बारिश के आसार, रहें सतर्क - UTTARAKHAND RAIN ALERT

उत्तराखंड में बारिश की संभावना ( Concept Image )

Published : April 13, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 7:17 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम लगातार अपने तेवर दिखा रहा है. बीते दिनों बारिश से तापमान में गिरावट आई है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में राहत के बाद फिर चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के तीन पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना जताई है. लेकिन मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. प्रदेश के तीन जिलों में बारिश की संभावना: देहरादून मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कहीं हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है.जबकि आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान साफ रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30°C व 15°C के लगभग रहने की संभावना है. बारिश से जनजीवन प्रभावित: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है. जिससे कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जहां उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं तो वहीं पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गरज रही है. बीते दिन बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के जगथाना, पोथिंग और तोली में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की 41 बकरियों की मौत हो गई.

