मंडी में फ्लैश फ्लड की आशंका, चुभलू और राहड़ी नाला में आई भयंकर बाढ़, हाईवे पर आया मलबा - FLASH FLOODS IN MANDI

मंडी के चुभलू और राहड़ी नाला में आई भयंकर बाढ़ को देखते हुए फ्लैश फ्लड की आशंका जताई जा रही है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:29 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून सीजन इस बार आफत बनकर आई है. मानसून की शुरुआत से भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. आज भी मंडी जिले के पनारसा गांव के चुभलू और राहड़ी नाले में अचानक से भंयकर बाढ़ आ गई. ऐसे में परानसा की पहाड़ियों पर फ्लैश फ्लड की आशंका जताई जा रही है.

मंडी जिला के औट थाना क्षेत्र के तहत आने वाला पनारसा गांव के दो नालों में आई भयंकर बाढ़ के कारण पूरा क्षेत्र पानी से लबालब हो गया है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोग सहम गए हैं.

जानकारी के अनुसार, पनारसा की पहाड़ियों पर कहीं ऊपर फ्लैश फ्लड की आशंका जताई जा रही है. क्योंकि पहाड़ों से बहकर आने वाले चुभलू नाला और राहड़ी नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. राहड़ी नाला का पानी पनारसा स्कूल के प्रांगण में घुस गया है. उसके बाद हाईवे पर आ पहुंचा है, जिस कारण हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया है. जिसकी वजह से बहुत से लोग हाईवे पर फंस गए हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इसमें कुछ स्कूलों के बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, चुभलू नाले ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है. इन दोनों नालों के रौद्र रूप से क्षेत्र के लोग सहम गए हैं.

औट पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है. वहीं, बारिश का दौर थमने के बाद प्रशासन की टीमें क्षेत्र का दौरा करेंगी. जिसके बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा.

