दिल्ली के उत्तम नगर में इमारत का एक हिस्सा ढहा, दमकल की 5 गाड़ियां तैनत; बचाव अभियान जारी

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसके मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है.

इमारत का एक हिस्सा ढहा
इमारत का एक हिस्सा ढहा (File Pics)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शुक्रवार को एक इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसके मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि मौके पर बचाव अभियान शुरू किया गया है.

अधिकारी ने आगे बताया कि घटना के बारे में दोपहर 3.10 बजे सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबा हटाने तथा फंसे हुए लोगों की तलाश जारी हैं. पहले, डीएफएस ने बताया था कि एक इमारत ढह गई है और बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया था. इस बीच, बचाव अभियान में मदद के लिए पुलिस की कई टीमें भी मौके पर पहुंच गईं.

बताया जा रहा है कि जब इमारत का एक हिस्सा ढह गया, तब कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे एक महिला और कुछ अन्य मजदूर मलबे में दब गए.

