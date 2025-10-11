ETV Bharat / state

मान गए रेलवे डीआरएम, कुली संघ का 5 दिनों से चला आ रहा प्रदर्शन स्थगित, मुसाफिरों की मिली राहत

रायपुर: रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल द्वारा बैटरी चालित कार कार का इस्तेमाल किया जा रहा था. बैट्री चालित कार के इस्तेमाल से कुल नाराज थे. रजिस्टर्ड कुली इस फैसले के खिलाफ पिछले पांच दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. आखिरकार पांचवें दिन कुली संघ की मांगों को रेलवे डीआरएम ने मान लिया है. दो मुद्दों पर डीआरएम ने मौखिक सहमति जताई है. हड़ताल के पांचवें दिन कुली संघ के पदाधिकारी और पूर्व विधायक अरुण वोरा, दीप्तेश तरुण चटर्जी के नेतृत्व में रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद से मुलाकात की. उनके द्वारा मौखिक आश्वासन मिलने के बाद कुली संघ ने पांचवें दिन अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है. मान गए रेलवे डीआरएम: कुली संघ के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बताया कि "पूर्व विधायक अरुण वोरा, दीप्तेश तरुण चटर्जी और कुली संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार की रात को रेलवे डीआरएम दयानंद से मुलाकात की. उनके द्वारा मौखिक आश्वासन मिलने के बाद हमने अपने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है.

कुली संघ की बातचीत रही सफल: कुल संघ ने बताया कि बैटरी चलित कार के टेंडर प्रक्रिया में दो बिंदु को लेकर डीआरएम से बात हुई है, जिसमें बैटरी चलित कार में रेल यात्रियों का लगेज नहीं ढोया जाएगा, इसके साथ ही दूसरा बिंदु यदि बैटरी चलित कार में रेल यात्री का लगेज ढोया जाता है तो उक्त टेंडर को निरस्त किया जाए. इन दो बातों पर सहमति बनने के बाद कुली संघ ने अपना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया है."

मान गए रेलवे डीआरएम (ETV Bharat)





रेल यात्रा करने वालों को मिली राहत: रेल में सफर करने वाले ऐसे रेल यात्रियों के लिए जो बुजुर्ग हैं या जिनकी तबीयत खराब है या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ हैं. ऐसे लोगों को प्लेटफार्म से मेन गेट तक लाने ले जाने के लिए रेल मंडल के द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैटरी चलित कार लाया गया. इस बैटरी चालित कार के आने के बाद रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों के मन में यह बात आने लगी की बैटरी चालित कार के आ जाने से कुलियों का काम प्रभावित होगा. ऐसा सोचकर रायपुर स्टेशन के पंजीकृत 105 कुली और उनके परिवार 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्टेशन के अंदर ही प्रदर्शन करने लगे. लेकिन शुक्रवार को रायपुर रेल मंडल डीआरएम दयानंद से मुलाकात के बाद कुली संघ ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है.

मान गए रेलवे डीआरएम (ETV Bharat)

