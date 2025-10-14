ETV Bharat / state

150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: पहले दिन 6,864 कंज्यूमर ने किया रजिस्ट्रेशन, जानिए आप कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ( फाइल फोटो )

जयपुर: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी और जरूरी खबर है. अब उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर हर महीने 150 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीयन के लिए बनाए गए पोर्टल का जेईसीसी में हुए कार्यक्रम में शुभारंभ किया है. खास बात यह है कि पहले ही दिन इस योजना को लेकर बिजली उपभोक्ताओं में उत्साह देखने को मिला है. पहले दिन 6,864 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर पंजीयन करवाया है. राजस्थान डिस्कॉम्स ने यह पोर्टल विकसित किया है. सूर्यघर और नि:शुल्क बिजली योजना को जोड़ा : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह अनूठी पहल है. साल 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को अधिक लाभ देने की मंशा के साथ इसे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़ने की पहल की थी. जिसके तहत हर महीने 150 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का एलान किया गया. इसे भी पढ़ें: 'जिन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही, उनके घर की छत पर सरकार लगवाएगी सोलर प्लांट' : हीरालाल नागर इन पोर्टल की मदद से करवा सकते हैं पंजीयन : इस घोषणा की क्रियान्विति के पहले चरण में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/Jdvvnl, https://www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl और वेब पोर्टल BijliMitra के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं. पोर्टल के शुभारंभ के पहले दिन मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के 6,864 रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं ने 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर लगाने की सहमति दर्ज करवाई है. इनमें जयपुर डिस्कॉम के 3570, अजमेर डिस्कॉम के 1975 और जोधपुर डिस्कॉम के 1319 उपभोक्ता शामिल हैं.