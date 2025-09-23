ETV Bharat / state

पूनम पांडे अब नहीं निभाएंगी मंदोदरी की भूमिका, लव कुश रामलीला समिति का बड़ा फैसला, बीजेपी ने किया स्वागत

समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि इस वर्ष मंदोदरी की भूमिका कोई अन्य कलाकार निभाएंगी.

पूनम पांडे नहीं निभाएंगी मंदोदरी की भूमिका
पूनम पांडे नहीं निभाएंगी मंदोदरी की भूमिका (ETV BHARAT)
नई दिल्ली: लालकिला मैदान में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में इस बार अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएंगी. समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों से आई आपत्तियों के बाद यह निर्णय लिया है. समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि पूनम पांडे ने समिति के आमंत्रण पर मंदोदरी की भूमिका निभाने की सहमति दी थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा के बाद अनेक संस्थानों और वर्गों की तरफ से आपत्तियां सामने आईं, जिससे रामलीला के उद्देश्य- प्रभु श्रीराम का संदेश समाज तक पहुंचाने में बाधा सामने आ रही थी.

उन्होंने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि इस वर्ष मंदोदरी की भूमिका किसी अन्य कलाकार से करवाई जाएगी. समिति ने पूनम पांडे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इस निर्णय को समझेंगी और क्षमा करेंगी. वहीं इस मामले पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

अर्जुन कुमार, अध्यक्ष, लव कुश रामलीला कमेटी दिल्ली (ETV BHARAT)

लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी की भूमिका देने की घोषणा बाद से समाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त था. गत सप्ताह दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता और लव कुश रामलीला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर ने कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार एवं महामंत्री सुभाष गोयल को पत्र लिखकर समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया था. साथ ही पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका ना देने की मांग की थी.

प्रवीण शंकर कपूर, दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख (ETV Bharat)

मंगलवार को लव कुश रामलीला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी की भूमिका ना देने के निर्णय की घोषणा की. प्रवीण शंकर कपूर ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि लव कुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका से हटा कर धर्मिक जगत एवं सामान्य समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया है लव कुश रामलीला दिल्ली की एक अग्रणी रामलीला है, जिसके द्वारा रामलीला मंचन से टेक्नोलॉजी को जोड़ने के बाद से रामलीला से युवाओं का जुड़ाव बढ़ा है. इसके लिए कमेटी साधुवाद की पात्र है.

