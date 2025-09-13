ETV Bharat / state

बांद्रा से बरौनी के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, दिवाली में सफर होगा आसान

भारतीय रेल ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 13, 2025 at 8:30 PM IST 2 Min Read

कोटा: दिवाली के अवसर पर ट्रेनों में भारी वेटिंग रहती है. कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है. ऐसे में रेलवे इस बार पूजा एक्सप्रेस के नाम से काफी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से बिहार के बरौनी तक वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसमें कोटा से भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09061 बांद्रा टर्मिनस–बरौनी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच तीन ट्रिप करेगी, जिसमें हर सोमवार रात 9:20 पर बांद्रा से रवाना होगी. इसके बाद मंगलवार को सुबह 10:08 पर रामगंज मंडी और 11:05 पर कोटा पहुंच जाएगी. उसके बाद दोपहर 1:30 बजे गंगापुर सिटी और शाम 5:00 बजे भरतपुर स्टेशन पर रुकेगी. इसके बाद बुधवार शाम 7:15 पर बरौनी पहुंचेगी. इसे भी पढ़ें- कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल