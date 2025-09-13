बांद्रा से बरौनी के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, दिवाली में सफर होगा आसान
दिवाली के दौरान वेटिंग को देखते हुए पूजा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलेगी. कोटा से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के यात्रियों को राहत मिलेगी.
Published : September 13, 2025 at 8:30 PM IST
कोटा: दिवाली के अवसर पर ट्रेनों में भारी वेटिंग रहती है. कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है. ऐसे में रेलवे इस बार पूजा एक्सप्रेस के नाम से काफी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से बिहार के बरौनी तक वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसमें कोटा से भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09061 बांद्रा टर्मिनस–बरौनी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच तीन ट्रिप करेगी, जिसमें हर सोमवार रात 9:20 पर बांद्रा से रवाना होगी. इसके बाद मंगलवार को सुबह 10:08 पर रामगंज मंडी और 11:05 पर कोटा पहुंच जाएगी. उसके बाद दोपहर 1:30 बजे गंगापुर सिटी और शाम 5:00 बजे भरतपुर स्टेशन पर रुकेगी. इसके बाद बुधवार शाम 7:15 पर बरौनी पहुंचेगी.
इसे भी पढ़ें- कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल
वापसी ट्रेन की जानकारी: इसी तरह से ट्रेन नंबर 09062 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 25 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच तीन फेरे करेगी. ट्रेन बरौनी से हर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी. इसके बाद शुक्रवार सुबह 11:05 पर भरतपुर और 12:25 पर गंगापुर सिटी पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 2:50 पर कोटा और 3:53 पर रामगंज मंडी पहुंचेगी, जबकि अगले दिन शनिवार सुबह 6:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में स्लीपर के 3 व थर्ड एसी के 13 मिलाकर 18 कोच होंगे. ट्रेन में फिलहाल बुकिंग शुरू नहीं हुई है. जल्द ही इसमें बुकिंग शुरू हो जाएगी और यात्री कंफर्म टिकट ले सकेंगे.
रूट व ठहराव: ट्रेन आते व जाते समय बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर व शाहपुर पटोरी स्टेशन पर ठहराव होगा. इससे त्योहार पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
इसे भी पढ़ें- दिवाली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को मिलेगा फायदा