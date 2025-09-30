ETV Bharat / state

नवरात्र में 3 गुना महंगा हुआ पूजा का नारियल, संकट में वाराणसी का नारियल बाजार, व्यापारी बोले- चुनरी ने संभाला कारोबार

वाराणसी : नवरात्र को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है. लोग समानों की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं. वहीं इस बार महंगाई का असर नवरात्र पर देखने को मिल रहा है. इस बार देवी पूजा के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. 10 रुपए में बिकने वाला नारियल 25 से 30 रुपए में बिक रहा है. 80 फीसदी बाजार इससे प्रभावित है. कारोबारियों का कहना है कि नारियल ने बड़ा नुकसान कर दिया है. नारियल की कीमतों ने अचानक तीन गुनी वृद्धि हुई है. यदि यही हाल रहा तो बनारस का नारियल बाजार बंद हो जाएगा.

बता दें कि वाराणसी के चौक इलाके में नारियल बाजार है. यहां थोक में नारियल के साथ माता की चुनरी का काम होता है. यहां पर होलसेल में बिक्री होती है. नारियल कारोबारी दक्षिण भारत से नारियल मंगाते हैं, तो वहीं चुनरी बनारस में ही तैयार की जाती है. हर बार सीजन में नारियल और चुनरी का बड़ा कारोबार होता है.

संकट में वाराणसी का नारियल बाजार. (Video Credit; ETV Bharat)

स्टॉक रोकने से बढ़ी कीमतें : इस बार चुनरी का कारोबार तो ठीक चल रहा है, लेकिन नारियल ने बनारस के नारियल बाजार को संकट में डाल दिया है. सीजन में नारियल की काफी डिमांड होती है. लेकिन कारोबारी के स्टॉक रोकने से कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे बिक्री भी कम हो गई. छोटे कारोबारी पूंजी फंसने से परेशान हैं. थोक कारोबारी विजय जायसवाल बताते हैं, नवरात्र से पहले नारियल के दाम सामान्य थे. लेकिन नवरात्र के शुरू होते ही अचानक से रेट बढ़ गए हैं.

कारोबारी विजय जायसवाल बताते हैं, 10 से 15 रुपए में बिकने वाला नारियल होलसेल में 25 में बिक रहा है, जबकि 25 में बिकने वाला नारियल 40 से 45 रुपए पीस बिक रहा है. बढ़ी कीमतों से छोटे कारोबारी नारियल की खरीदारी नहीं कर रहे. आम श्रद्धालु भी बहुत सीमित स्थिति में माता को नारियल का प्रसाद चढ़ा रहे हैं. लगभग 70 से 80 फ़ीसदी छोटे कारोबारी इस बार नारियल और चुनरी का काम नहीं कर रहे हैं.

नारियल की कीमतों ने अचानक तीन गुनी वृद्धि हुई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

9 लाख से 27 लाख पहुंची नारियल की कीमत : कारोबारी अर्जुन बताते हैं, बनारस में हर दिन लगभग 3 से 4 ट्रक नारियल की खपत होती है. आंकड़ों में देखें तो एक करोड़ से ज्यादा का नारियल हर दिन आता है, जिससे 2 करोड़ के लगभग का कारोबार होता है. महीने भर में लगभग 30 से 60 करोड़ से ज्यादा का काम होता है. पहले जहां कारोबारी नवरात्र के सीजन में बिना सोचे समझे नारियल में अपनी पूंजी लगा देता था, वहीं इस बार लगी हुई पूंजी निकालने की स्थिति में भी नहीं नजर आ रही है.

पहले 9 लाख रुपए ट्रक का नारियल मिलता था, जो वर्तमान में 27 से 30 लाख रुपए प्रति ट्रक आ रहा है. एक ट्रक में 30 से 40 हजार पीस नारियल होते हैं, जिनमें से लगभग 10 फीसदी नारियल ट्रैवलिंग की वजह से खराब हो जाते हैं. वर्तमान में नारियल की कीमतों में तीन गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है. यही वजह है कि कारोबार भी बहुत प्रभावित हो रहा है. यदि ऐसे ही नारियल की कीमतें बढ़ती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बनारस का नारियल कारोबार बंदी की स्थिति में आ जाएगा.