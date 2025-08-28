कांगड़ा: हिमाचल के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई नदी-नाले और बांध उफान पर हैं. कांगड़ा जिले में पौंग डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जलस्तर बढ़ने के चलते पौंग बांध से पिछले 21 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र में स्थिति काफी गंभीर हो गई है. आलम यह है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने गुरुवार (28 अगस्त) को 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने के ऐलान किया है, जिसके स्थानीय लोग दहशत में हैं.

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात

पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण पौंग डैम के निचले क्षेत्रों के कई गांवों के संपर्क आपस में कट गए हैं. इतना ही नहीं पानी के तेज बहाव ने सड़कों से बहते हुए गांव की ओर अपना रुख कर लिया है. इस क्षेत्र में जहां पर पहले लोगों को गाड़ियों से आते जाते हुए देखा जाता था, अब वहां लोगों को आने जाने के लिए किश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है. हालांकि, बीबीएमबी ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा है, लेकिन लोग अपने घर को छोड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं हैं. स्थानीय लेगों के इस फैसले ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है.

लगातार बढ़ रहा पौंग डैम का जलस्तर (ETV Bharat)

अब पौंग डैम से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने का ऐलान

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने जनता से अपील की है कि शुक्रवार (29 अगस्त) दोपहर 12 बजे तक रियाली के साल 2023 में प्रभावित सभी गांव को पूरी तरह से खाली कर दें. बीबीएमबी का कहना है कि, "प्रभावित क्षेत्र के सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें. बीमार, बुजुर्ग, असहाय व्यक्तियों एवं बच्चों को प्राथमिकता से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए. इस कार्य के लिए नियुक्त टीमें शुक्रवार दोपहर 12 बजे से पहले घर-घर जाकर सभी को बाहर निकालें. ब्यास नदी के सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए रखें. क्षेत्र में पानी बहुत तेजी से आएगा, इसलिए समय रहते क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें."

ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश

स्थानीय निवासी रणवीर सिंह का कहना है कि, प्रशासन लगातार लोगों से इस इलाके को खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है. लेकिन, लोग अपने पालतू मवेशियों और अपने घर को छोड़ कर जाने को तैयार नहीं हैं. पानी का तेज बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है. हालांकि पानी बढ़ने से लगों को चिंता भी सता रही है."

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

मवेशियों को छोड़ जाने को तैयार नहीं हैं प्रभावित लोग

वहीं, समाज सेवी रमेश कालिया का कहना कि, "पौंग बांध से पिछले 21 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. ऐसे में पौंग बांध के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इस बाढ़ के आने के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई लोगों के पक्के एवं कच्चे घर बाढ़ में बह गए हैं. स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन इसके बाबजूद लोग अपने घर और अपने मवेशियों को छोड़ कर आने को तैयार नहीं हैं."

निचले क्षेत्र में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश (ETV Bharat)

