कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी-नाले अपने पूरे उफान पर बह रहे हैं. जिससे ऊपरी क्षेत्रों में भूमि कटाव और निचले क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. भारी बारिश के चलते ब्यास नदी भी उफान पर है. जिसके चलते कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम में जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिससे कांगड़ा जिले के निचले क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. वहीं, पौंग डैम से छोड़ा जा रहा पानी पंजाब के लिए भी खतरे की घंटी है.

79,891 क्यूसेक पानी छोड़ा

2 सितंबर की सुबह पौंग डैम का जलस्तर 1391.28 से थोड़ा घटकर 1390.89 फीट पर दर्ज हुआ. हालांकि पानी की आमद बढ़कर 1,17,553 क्यूसेक तक पहुंच गई है. बीबीएमबी प्रबंधन ने इस बार 79,891 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसमें 17,079 क्यूसेक टरबाइनों से और 62,812 क्यूसेक स्पिलवे से निकाला गया. डैम से छोड़े गए पानी के बाद MHC में 11,500 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम SNB क्षेत्र में 68,391 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया.

निचले क्षेत्रों में भरा पानी

पौंग बांध का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. बीबीएमबी प्रबंधन को डैम पर से दबाव कम करने के लिए बीते 28 दिनों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ रहा है. इससे फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए हैं. लोगों के घर, खेत, फसलें और सड़कें सब जलमग्न हो गया है. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. सोमवार को पौंग बांध का जलस्तर 1391.28 फीट दर्ज किया गया था. इस दौरान 72,214 क्यूसेक पानी की आमद हुई और प्रबंधन ने 1.09 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा. अचानक बढ़े आउटफ्लो के कारण खेतों में पानी भर गया और कई सड़कों का संपर्क टूट गया.

घर-खेत छोड़ने को तैयार नहीं ग्रामीण

वहीं, पौंग डैम से पानी की लगातार निकासी के कारण फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र के गांवों पर खतरा बरकरार है. इन क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं, जबकि कुछ लोग अपने खेत और घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं और पूरी सतर्कता बरतें. राहत एवं बचाव दल अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.