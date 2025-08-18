ETV Bharat / state

खतरे के निशान से सिर्फ 9 फीट दूर पौंग का जलस्तर, बढ़ रही प्रशासन और बीबीएमबी की चिंता - PONG DAM WATER LEVEL

हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है. इसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है.

पैंग डैम का बढ़ा जलस्तर
पैंग डैम का बढ़ा जलस्तर (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 2:36 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी, नाले उफान पर हैं. इसके चलते जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए गएं बांधों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इन बांधों से समय समय पर पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है.

वहीं, पौंग झील से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है. पौंग बांध से लगतार 59,885 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि आज सोमवार सुबह 88,188 क्यूसिक पानी आया है. ये आंकड़ा कभी-कभी बढ़ कर 1,42,000 क्यूसिक से भी ज्यादा हो जा रहा है. रविवार को पौंग झील का जलस्तर 1381.11फीट रिकॉर्ड हुआ था, जोकि खतरे के निशान से मात्र 9 फीट की दूरी पर रहा है. झील का बढ़ता जलस्तर प्रशासन और बीबीएमबी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है.

लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर

बीबीएमबी की ओर से ज्यादा पानी छोड़ने पर लोगों के घरों को काफी खतरा हो जाएगा और अगर पानी न छोड़ने पर बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. इससे बांध को खतरा हो सकता है. बता दें पौंग बांध में 1410फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं और भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है.

घबराने की नहीं जरूरत

पौंग डैम में प्रतिदिन एक से दो फीट तक जलस्तर बढ़ रहा है. बहीं, बीबीएमबी प्रशासन ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगो को अभी घबराने की जरूरत नहीं है बांध मे पानी भरने की क्षमता है. प्रशासन भी लगातर स्थिति पर नजर बनाया हुए है. निचले क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान न हो इसके चलते प्रशाशन भी बीबीमबी पर दबाव बनाए है कि गेट एक दम से न खोले जाएं और पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए.

बीते दिनों पौंग डैम से छोड़े गए पानी के कारण मंड क्षेत्र के मंड भोग्रवां गांव में व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई एकड़ जमीन पानी में समा गई थी. इस दौरान एक बहुमंजिला मकान भी खतरे की जद में आ गया था.

