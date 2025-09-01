ETV Bharat / state

पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पहुंचते ही खुलेंगे सभी गेट, पंजाब के लिए खतरे की घंटी

मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पौंग डैम से पानी छोड़ने को लेकर बीबीएमबी प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है.

September 1, 2025

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भी प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में भारी बारिश के चलते प्रदेशभर के नदी-नाले उफान पर हैं. इसी बीच कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. सोमवार सुबह 8 बजे तक डैम का जलस्तर 1390.52 फीट दर्ज किया गया है. इस समय डैम में 6 मशीनें संचालन में है. डैम में पानी का आवक प्रवाह (डैम में आने वाला पानी) 79,790 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है. जबकि टरबाइन से 17,079 क्यूसेक और स्पिलवे से 92,841 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. कुल मिलाकर पौंग डैम से 1 लाख 9 हजार 20 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है.

1400 फीट पर पहुंचने पर खुलेंगे गेट

वहीं, बीबीएमबी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगर पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पर पहुंचता है तो डैम के सभी गेट खोल दिए जाएंगे, ताकि डैम की संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे. बीबीएमबी प्रबंधन ने बताया कि पौंग डैम पर 6 गेट स्लिपवे और 6 गेट टरबाइन पर बनाए गए हैं. इन कुल 12 गेट के जरिए पौंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है. अभी स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए बीबीएमबी द्वारा कम पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर पौंग का जलस्तर 1400 फीट पर पहुंचता है तो फ्री फ्लो के जरिए डैम से पानी छोड़ा जाएगा.

क्या है फ्री फ्लो?

वहीं, अगर फ्री फ्लो की बात की जाए तो बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा बताया गया कि फ्री फ्लो यानी की पौंग डैम के सभी 12 गेट को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा. जिससे पानी तेजी के साथ इन 12 गेट के जरिए छोड़ा जाएगा.

पंजाब के लिए खतरे की घंटी

अगर पौंग डैम से फ्री फ्लो में पानी छोड़ा जाता है तो ये डैम से निकलने के बाद शाह नहर बैराज में पहुंचता है. जहां पर 58 गेट बनाए गए हैं. इसमें 52 गेट ब्यास नदी के है और 6 गेट पंजाब के लिए बनाए गए हैं. मौजूदा समय में अभी सभी 52 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है. अगर पौंग डैम से ज्यादा मात्रा में पानी आता है तो पंजाब के 6 गेट भी खोले जा सकते हैं. गौरतलब है कि अगर पंजाब के 6 गेट खोले जाते हैं तो इससे दसुआ, मुकेरिया, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

निचले क्षेत्रों में मची तबाही

पौंग डैम से लगातार 27वें दिन से पानी छोड़ा जा रहा है. लगातार हो रही पानी की निकासी ने कांगड़ा जिले के निचले क्षेत्रों में तबाही मचाई हुई है. फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में दर्जनों घर बाढ़ में बह गए हैं. फसलें बर्बाद हो गई हैं. कई सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी बहने से यातायात पूरी तरह से ठप है. प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावित इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. इसके अलावा एनडीआरएफ द्वारा भी लगातार प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है.

पालमपुर में हुई सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बांध क्षेत्र में फिलहाल मौसम बरसाती बना हुआ है. मंडी हाइड्रोलॉजिकल सेंटर पर 11 हजार 500 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम स्नबर पर 98 हजार 420 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है. बीते 24 घंटों में 20 कैचमेंट क्षेत्रों में भी बारिश हुई है. पालमपुर में सबसे ज्यादा 88.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. शाहपुर में 67.20, नादौन में 56, देहरा गोपीपुर में 52.20 और नंगल चौक में 47 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, बैजनाथ में 35, भरवां में 29.40, गुलेर में 24, जोगिंदर नगर में 23, सुजानपुर में 21.50, घमरोर में 21.40, हरिपुर में 40.20, नग्रोता सुरियां में 14.50 और हड़सर में 12.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और बांध से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और नदी के किनारे न जाने की अपील की है.

