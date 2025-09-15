ETV Bharat / state

पौंग डैम का जलस्तर घटा, निचले इलाकों के लिए राहत, जल्द पटरी पर लौटेगी जिंदगी

"अगर पिछले एक दो दिन का बीबीएमबी का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो बीबीएमबी के अनुसार अब पौंग डैम में 80 हजार क्यूसेक पानी रोज आ रहा है. जिला कांगड़ा के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना हुआ है और लगातार बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन पौंग डैम के जलस्तर में अब गिरावट दर्ज की गई है." - हेमराज बैरवा, डीसी कांगड़ा

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने के अंत से जारी भारी बारिश का दौर अब थमा है. प्रदेश में मानसून की रफ्तार कम होते ही लोगों को भारी बारिश से राहत मिली है. ऐसे में नदी-नालों के जलस्तर में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है. वहीं, कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी समय बाद राहत की खबर सामने आई है. पौंग डैम में अब पानी का इनफ्लो हर रोज 80 हजार क्यूसेक आ रहा है. जिससे पौंग डैम का जलस्तर कम हुआ है. जो कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है.

25 सितंबर के बाद साफ होगा मौसम

डीसी कांगड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से भी बीबीएमबी से ये अपील की गई है कि पौंग डैम से हर रोज 40 हजार क्यूसेक पानी ही स्लीपवे के जरिए से छोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा अब पिछले कुछ दिनों से पानी का आउटफ्लो कम किया गया है. अब सिर्फ 40 हजार क्यूसेक पानी ही पौंग डैम से स्लीपवे के जरिए छोड़ा जा रहा है. डीसी कांगड़ा ने कहा कि मौसम विभाग ने 25 सितंबर के बाद मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है. अगर मौसम साफ बना रहता है तो पौंग डैम के इनफ्लो में और कमी दर्ज की जा सकती है.

ग्रामीण सड़कें बहाल करने के निर्देश

डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि इंदौरा और फतेहपुर के एसडीएम को जिला प्रशासन द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जब पौंग डैम से पानी कम छोड़ा जा रहा है तो रियाली, बहादरपुर, मंडी इत्यादि इलाकों में अगर सड़कों पर बाढ़ आने के कारण सिल्ट जमा हो गई है तो उसे जेसीबी से जरिए तुरंत हटाया जाे. साथ ही गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कों को यातायात के लिए सुचारू रूप से शुरू किया जाए. इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति का पक्का या कच्चा मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गया है तो उसके नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाए. डीसी कांगड़ा ने बताया कि इंदौर और फतेहपुर के एसडीएम को लोगों के मवेशियों के चारे की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है.