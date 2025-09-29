इंदौरा-फतेहपुर के लिए राहत भरी खबर, 54 दिन बाद बंद हुए पौंग डैम के मेन गेट
निचले इलाकों में बाढ़ से मिलेगी राहत, अब सिर्फ पावर हाउस से जल निकासी होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
धर्मशाला: जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा उपमंडलों की मंड क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिली है. पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने बीते 54 दिनों तक मंड क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी. 6 अगस्त, 2025 को बांध के स्पिलवे गेट खोले गए थे, जिन्हें रविवार 28 सितंबर, 2025 को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया, क्योंकि बारिश का दौर थमने से डैम का जलस्तर भी कम हो गया है.
54 दिन अस्त-व्यस्त रहा जनजीवन
वहीं, इन 54 दिनों के दौरान ब्यास नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बना रहा. जिससे कई गांवों के खेत-खलियान और जमीन नदी की धारा में बह गए. कई परिवारों के घर ब्यास नदी में समा गए थे. हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों और रिश्तेदारों के घरों में शरण लेनी पड़ी. अधिकांश गांव टापू की शक्ल में बदल गए और लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा.
डैम के 6 स्पिलवे गेट बंद
एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने बताया कि अब डैम के सभी 6 स्पिलवे गेट बंद होने के बाद कुल 17,127 क्यूसेक जल निकासी केवल पौंग बांध के पावर हाउस (टरबाइन) से होगी. इससे जलस्तर नियंत्रित रहेगा और बाढ़ जैसी स्थिति पर काफी हद तक रोक लगेगी. ब्यास नदी का जलस्तर भी कम हो गया है. बारिश बंद होने से अब नदी में बाढ़ आने का खतरा भी टल गया है.
"गेट बंद होने के बाद इंदौरा और फतेहपुर मंड क्षेत्र में बाढ़ का खतरा अब नहीं है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है." - विश्रुत भारती, एसडीएम फतेहपुर
प्रशासन की लोगों से अपील
साथ ही एसडीएम फतेहपुर ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सतर्क रहें और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं. विश्रुत भारती ने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में जीवन और कृषि गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार की संभावना है. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग और पुनर्वास का भरोसा दिलाया है. बाढ़ का खतरा टलने से अब जिंदगी जल्द ही वापस पटरी पर लौट आएगी.