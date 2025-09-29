ETV Bharat / state

इंदौरा-फतेहपुर के लिए राहत भरी खबर, 54 दिन बाद बंद हुए पौंग डैम के मेन गेट

पौंग डैम के 6 स्पिलवे गेट बंद ( ETV Bharat )

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा उपमंडलों की मंड क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिली है. पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने बीते 54 दिनों तक मंड क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी. 6 अगस्त, 2025 को बांध के स्पिलवे गेट खोले गए थे, जिन्हें रविवार 28 सितंबर, 2025 को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया, क्योंकि बारिश का दौर थमने से डैम का जलस्तर भी कम हो गया है. 54 दिन अस्त-व्यस्त रहा जनजीवन वहीं, इन 54 दिनों के दौरान ब्यास नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बना रहा. जिससे कई गांवों के खेत-खलियान और जमीन नदी की धारा में बह गए. कई परिवारों के घर ब्यास नदी में समा गए थे. हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों और रिश्तेदारों के घरों में शरण लेनी पड़ी. अधिकांश गांव टापू की शक्ल में बदल गए और लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा. डैम के 6 स्पिलवे गेट बंद