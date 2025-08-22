ETV Bharat / state

आगरा की इन 13 कॉलोनियों को नोटिस; सभी 15 से 20 साल पुरानी, जल निकासी-सीवर निस्तारण का इंतजाम तक नहीं - AGRA NEWS

ग्वालियर रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई, एडीए भी भेज चुका है नोटिस.

आगरा की 13 कॉलोनियों को नोटिस.
आगरा की 13 कॉलोनियों को नोटिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 10:15 AM IST

आगरा: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर रोड पर रोहता से नगला मांकरौल तक जलभराव पर संज्ञान लिया है. बोर्ड ने इस क्षेत्र की करीब 13 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए हैं. जिसमें कॉलोनियों को डेवलप करने वालों से पूछा है कि सीवर-ड्रेनेज का समुचित निस्तारण नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और अर्थदंड लगाया जाए. जबकि, इससे पहले आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) भी इन कॉलोनियों को नोटिस जारी कर चुका है. बता दें कि यह सभी कॉलोनियां 15 से 20 वर्ष पुरानी हैं. फिलहाल यह एडीए के क्षेत्र में ही आती हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेशों के क्रम में यह नोटिस जारी किया है. नोटिस की एक प्रति एनजीटी में क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा की ओर से दाखिल एफीडेविट में लगाई गई है. क्योंकि, इस मामले की एनजीटी कोर्ट में आज सुनवाई है. दूसरी ओर, एडीए अवैध रूप से विकसित की गईं या हो रहीं कॉलोनियों का सर्वे कराने जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया लेकिन नहीं निकला हल: बता दें कि आगरा में ग्वालियर रोड पर नगला मांकरौल और आसपास के क्षेत्र में जलभराव और सड़क पर गड्ढे हैं. स्थानीय निवासी रवींद्र सिंह ने एनजीटी में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई में एनजीटी ने प्रदेश सरकार के साथ-साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पार्टी बनाकर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए थे. इसके चलते स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया तो कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने मिट्टी और गिट्टी डलवाकर सड़क को ऊंचा उठाने का काम शुरू कराया. इसके साथ ही सीसी सड़क बनवाई. मगर, जल निकासी का उचित इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है.

एसटीपी न होने से बनी है समस्या: बता दें कि ग्वालियर रोड की कई कॉलोनियां आवास विकास परिषद और आगरा विकास प्राधिकारण से स्वीकृत हैं. जिसको लेकर विकासकर्ताओं से बाह्य विकास शुल्क भी लिया गया है. मगर, जल निकासी का इंतजाम नहीं हुआ. इन कॉलोनियों में सीवर निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. न ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए गए हैं. इस पर ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4 ने नोटिस जारी किए गए हैं. जिसमें कॉलोनियों में सीवर शोधन की व्यवस्था नहीं करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति नहीं लेने की बात लिखी है. जिससे कॉलोनियों के विकासकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने की चेतावनी दी गई है.

विकास प्राधिकरण भी कर चुका नोटिस जारी: आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से भी ग्वालियर रोड पर स्वीकृत की गई कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिनमें भी विकासकर्ताओं से पूछा है कि कॉलोनियों में सीवर के निस्तारण के लिए क्या उपाय किए हैं. एसटीपी का निर्माण नहीं होने पर कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का जाएगी. आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि फिलहाल जो कॉलोनियां एडीए से एप्रूव्ड हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. इसका फॉलोअप किया जा रहा है. अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया जा रहा है. जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पहले लगाया था 2.50 करोड़ रुपये जुर्माना : आगरा में इससे पहले नालंदा टाउन कॉलोनी में सीवर के निस्तारण का मामला एनजीटी में पहुंचा था. जिस पर बिल्डर राधे श्याम शर्मा के खिलाफ मुकदमा और जुर्माने की कार्रवाई हुई थी. आगरा विकास प्राधिकरण पर भी करीब 2.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगा था. इस क्षेत्र की 60 कॉलोनियों में सीवर निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने पर नोटिस दिए गए थे. इसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने वहां नाले का निर्माण कराया है.

इन कॉलोनियों को नोटिस

  • सिल्वर टाउन
  • सिल्वर गोल्ड
  • सिल्वर वैली
  • दीक्षा द्वारिका
  • गौरी कुंज
  • सैंथिया एस्टेट
  • अनुपम शौर्य विहार
  • विनायक टाउन
  • द्वारिका रेजीडेंसी
  • द्वारिका ग्रीन फेस-2
  • गणपति एन्क्लेव
  • सिल्वर वाटिका
  • दीक्षा एस्टेट

नगर निगम का प्रोजेक्ट अटका : जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आगरा नगर निगम ने जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजायन सर्विसेज (सीएनडीएस) शाखा से सेवला सराय से लेकर रोहता नगर तक सड़क के दोनों ओर सीसी नाले बनाने के लिए करीब 108.63 करोड़ रुपये का स्टीमेट बनाया है. मगर, मामला नगर निगम की सीमा से बाहर का होने की वजह से बजट नहीं मिला है. जिसकी वजह से मामला अटक गया है.

