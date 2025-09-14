ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पर्यावरण पर होगी क्लोज मॉनिटरिंग, हर जिले में तैयार होगा खास सिस्टम

उत्तराखंड में पर्यावरण पर होगी क्लोज मॉनिटरिंग ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 14, 2025 at 2:35 PM IST 3 Min Read