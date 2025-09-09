ETV Bharat / state

जशपुर में मुआवजा राशि को लेकर राजनीति, कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया ओछी मानसिकता का आरोप

पत्थलगांव की विधायक गोमती साय ने कहा कि जिस पत्थलगांव घटना में दिए गए 50 लाख की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं,वह तात्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खिरी में छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए लुटाने और गांजा तस्करी को संरक्षण से उपजे जनाक्रोश का परिणाम था.

नियम के अनुसार घटना में पीड़ितों को तात्कालिक सहायता के रूप में 25000 रूपये दिया जाता है. लेकिन कांग्रेसियों को यह भी किश्त की राशि लगी. इससे पता चलता है कि कांग्रेसी किस मानसिकता के लोग हैं.किसी भी व्यक्ति के जीवन का मोल धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता. महत्वपूर्ण ये होता है कि पीड़ित परिवार को संकट की घड़ी में किस प्रकार सांत्वना और सहायता दी जा रही है- रायमुनि भगत,बीजेपी विधायक

कांग्रेसी घटना के बाद रहे नदारद : रायमुनि भगत ने कहा कि जुरूडांड में हुई भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना पर वो रात को ही मौके पर पहुंच गई थी.उनके साथ पुलिस,जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनके स्वजनों को दिलासा देने में लगे हुए थे. विधायक भगत ने आरोप लगाया कि इस संकट की घड़ी के सबसे अहम बारह घंटे तक कांग्रेसी कहीं नजर नहीं आए. घटना के दूसरे दिन मृतकों के शव पर राजनीति करने कांग्रेसी पहुंचे.

जशपुर : जशपुर में जुरूडांड सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को दिए गए मुआवजे की तुलना नौलखा हार से कांग्रेस ने की थी, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला है. बीजेपी विधायक रायमुनि भगत ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जुरूडांड सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा राशि दी है. मुआवजा की तुलना नौलखा हार से करना शर्मनाक है. नौलखा हार मांगलिक और खुशियों का प्रतीक है. इस संकट और शोक की घड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लेतफलांग का बयान कांग्रेस की जनभावना विहिन संस्कृति को प्रदर्शित करती है.

पत्थलगांव के पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा की मांग पत्थलगांव की जनता की थी. जुरूडांड मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरी सरकार,जिला प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवाभावना से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम किया. जबकि कांग्रेस मृतकों एवं घायलों के परिवारों की भावनाओं को आहत करते हुए शव की शर्मनाक राजनीति कर रही है- गोमती साय, विधायक

बीजेपी की दोनों महिला विधायक रायमुनि भगत और गोमती साय ने कांग्रेस के उस आरोप को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया. जिसमें उन्होंने महिला डीडीसी आशिका कुजूर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था वह स्वेच्छा से पुलिस बस में सवार हुई थी. सूर्यास्त के बाद महिला को थाना नहीं लाने की नियम की जानकारी दिया गया था. यह पूरा पुलिस के रोजनामचा में दर्ज है. इसके बाद भी कांग्रेस झूठ की राजनीति करने में तुली हुई है.

पीड़ितों को मरहम ना लगाना कांग्रेस की आदत : जशपुर के तात्कालीन विधायक विनय भगत दुर्घटना में पीड़ितों के पास नहीं पहुंचते थे,. इस दौरान महेश्वर ने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को घर के सामने स्थित बिजली के खंबे में करंट प्रवाहित हो जाने से उनके पिता जोधन राम और मां प्रेमी बाई का निधन हो गया था. वे स्वयं भी घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे.उन्होंने फोन करके तात्कालीन विधायक विनय भगत को इसकी जानकारी दी थी. लेकिन विधायक या उनका कोई प्रतिनिधि जुरूडांड़ नहीं पहुंचा. उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया. मोहन यादव ने बताया कि सोमवार को जब उन्होनें इस संबंध में पूर्व विधायक विनय भगत से बात की तो उन्होंने चुप्पी साध ली.

मृतक विपिन के पिता ने लगाएं गंभीर आरोप : बीजेपी के प्रेस कांफ्रेंस में जुरूडांड सड़क दुर्घटना में मृत 17 वर्षीय नवयुवक विपिन प्रजापति के पिता देव नारायण भी उपस्थित थे. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद वे अपने मृतक बेटे का अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम पहुंच गए थे. विपिन के पार्थिव शरीर को चिता में रखा जा चुका था तो कुछ कांग्रेसी मुक्तिधाम पहुंचे.इस दौरान 50 लाख मुआवजा दिलाने की बात कहते हुए अंतिम संस्कार रोकने को कहा. लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. देवनारायण ने कहा कि जब बेटा ही नहीं रहा तो पैसे लेकर क्या करेंगे.

छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, 3 की मौत, 28 घायल, गणेश विसर्जन का जुलूस मातम में बदला

जशपुर गणेश विसर्जन हादसे पर सियासत, कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, पुलिस कार्रवाई पर सवाल

4 साल बाद जशपुर के राजमिस्त्री को मिला न्याय, कोर्ट ने दिया 13 लाख 50 हजार मुआवजा देने का आदेश