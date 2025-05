ETV Bharat / state

दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति उफान पर; भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की LG से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन - POLITICS ON DELHI WATER CRISIS

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पानी के संकट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. दिल्ली बीजेपी की सरकार पानी की समस्या को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि पंजाब सरकार पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पानी का संकट हो सकता है. आज इसी समस्या को लेकर दिल्ली भाजपा के सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज निवास पहुंचकर एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की, जिसमें सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, कमलजीत सेहरावत, रामवीर सिंह विधूड़ी और प्रवीण खंडेलवाल शामिल रहे. उपराज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने लिखा है कि भाखड़ा बांध नहर में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी गलत राजनीति के कारण पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर से पानी की आपूर्ति में भारी कटौती कर दी है. दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात (ETV BHARAT) ज्ञापन में आगे लिखा है; ''पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को दिल्ली वासियों को दंडित करने का निर्देश दिया है. सच तो यह है कि दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से निकाल कर दिया है और इसलिए दिल्ली सरकार को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है. आप नेता केजरीवाल ने दिल्ली को लगभग पूर्ण जल संकट की ओर धकेल दिया है. हम इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि केजरीवाल द्वारा उत्पन्न जल संकट से दिल्ली को बचाने के लिए कोई समाधान सुनिश्चित करें.''

