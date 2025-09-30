ETV Bharat / state

झारखंड में सारंडा पर सियासत तेज, राज्य सरकार पर जमकर बरसे जदयू विधायक सरयू राय

रांचीः सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने सारंडा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई है. यह कमेटी सारंडा क्षेत्र में रहनेवाले जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक, प्रभाव और वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी. इन सबके बीच राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं. जदयू विधायक सरयू राय ने इस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर को होनेवाले सुनवाई से पहले निर्णय लें.

सारंडा को लेकर सरकार ने नहीं किया वादा पूराः सरयू राय

रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि इसके पूर्व गत 29 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए थे और अभयारण्य घोषित होने में देरी के लिए कोर्ट से क्षमा याचना की थी और कहा था कि झारखंड सरकार 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करेगी और 13603,80 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ससंगदा बुरू संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी, लेकिन सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया.

बयान देते जदयू विधायक सरयू राय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि बिहार सरकार ने 06 फरवरी 1969 को सारंडा वन क्षेत्र के 314.68 वर्ग किलोमीटर इलाके को गेम सेंचुरी घोषित किया था, जिसका उल्लेख सारंडा वन प्रमंडल के वर्किंग प्लान 1976 में है. मैंने इस बारे में विधानसभा में 02 मार्च 2021 को प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में सरकार ने कहा था कि बिहार सरकार की यह अधिसूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है. आज झारखंड सरकार की एक मंत्रिमंडलीय उप समिति सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए सारंडा गई है. उप समिति द्वारा मंत्रिपरिषद को दिए गए परामर्श के अनुसार ही सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 08 अक्टूबर 2025 को अपना पक्ष रखेगी.

सारंडा वन क्षेत्र में खनन का इतिहास है पुराना

सारंडा वन क्षेत्र में खनन का इतिहास काफी पुराना है. सबसे पहले बोनाई आयरन कंपनी को घाटकुरी क्षेत्र में 06 दिसंबर 1909 को 249.60 और 281.60 एकड़ में आयरन ओर खनन का लीज दिया गया था. इसी तरह 08 दिसंबर 1915 तक अंकुवा और घाटकुरी इलाका में इस कंपनी को कुल 2706.16 एकड़ क्षेत्र में आयरन और मैगनीज के खनन का लीज दिया था. इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कतिपय कंपनियों को मिलाकर स्वतंत्रता के पूर्व 11,886 एकड़ अर्थात 4,831.71 हेक्टेयर क्षेत्र में लीज दिया गया था.

स्वतंत्रता के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 12 कंपनियों को कुल 6,633.30 हेक्टेयर में और निजी क्षेत्र की कुल 30 कंपनियों को 3132.18 हेक्टेयर क्षेत्र में लीज दिया गया था. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों को 115.46 हेक्टेयर में और निजी क्षेत्र की 5 कंपनियों को 5,128.20 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन ओर और मैगनीज के खनन का प्रोस्पेक्टिंग लीज दिया गया. विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2006 के बाद मधु कोड़ा की सरकार में सारंडा क्षेत्र में खनन लीज लेने वालों की बाढ़ आ गई. करीब 65,679.40 हेक्टेयर में माइनिंग लीज के आवेदन आये.

सारंडा का अस्तित्व समाप्त करने का आरोप

गौरतलब है कि सारंडा सघन वन का कुल क्षेत्रफल करीब 85,712 हेक्टेयर है. सरयू राय के अनुसार इसके मद्देनजर उन्होंने “सारंडा संरक्षण अभियान” आरंभ किया था. विधायक ने राज्य सरकार पर अवैध खनन करने और सारंडा वन क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त करने का आरोप लगाया. सरयू राय ने कहा कि इसे लेकर वर्ष 2012 में उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसका निष्पादन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद उसके अनुरूप हुआ.

विधायक सरयू राय ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया था कि एक तरफ भारत सरकार के वन महानिदेशक के निर्देशानुसार (16 जून, 2003) झारखंड सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग ने पर्याप्त अध्ययन के उपरांत सारंडा क्षेत्र के कुल 63,199.89 हेक्टेयर क्षेत्र को अभग्न (नो माइनिंग क्षेत्र) क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है तो दूसरी ओर इन सभी इलाकों में झारखंड सरकार के खान विभाग ने खनन लीज देने का आवेदन स्वीकार किया है.

कई बार बना आयोग और गठित हुई जांच टीम

सारंडा को लेकर समय-समय पर आयोग और जांच दल बनता रहा है.भारत सरकार ने झारखंड सहित अन्य राज्यों में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए 22.09.2010 को एमबी शाह आयोग का गठन किया था. एमबी शाह आयोग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करने और सारंडा वन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण करने की अनुशंसा की थी.

इसके बाद भारत सरकार की सलाह पर झारखंड सरकार ने 27.08.2011 को पलामू के प्रोफेसर डीएन के नेतृत्व में इंटिग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए एक समिति बनाई. इस समिति ने भी सारंडा वन क्षेत्र को संरक्षण करने तथा अभग्न क्षेत्रों को चिन्हित करने की अनुशंसा की.

उसके बाद एक वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. आरके सिंह ने 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष सारंडा को बचाने के लिए और बिहार सरकार के द्वारा घोषित किए गए गेम सेंचुरी के आदेश को लागू करने के लिए आवेदन दिया. जिस पर एनजीटी ने 12.07.2022 को सारंडा सेंचुरी बनाने का आदेश राज्य सरकार को दिया. लेकिन यह आदेश दो वर्ष तक लागू नहीं हुआ तो डॉ. आरके सिंह की सलाह पर पलामू के प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए और गोदावर्मन मुकदमा (1995) में हस्तक्षेप याचिका दायर की.