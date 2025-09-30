झारखंड में सारंडा पर सियासत तेज, राज्य सरकार पर जमकर बरसे जदयू विधायक सरयू राय
झारखंड में सारंडा वन को लेकर सियासत तेज है. मामले में जदयू विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Published : September 30, 2025 at 7:27 PM IST
रांचीः सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने सारंडा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई है. यह कमेटी सारंडा क्षेत्र में रहनेवाले जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक, प्रभाव और वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी. इन सबके बीच राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं. जदयू विधायक सरयू राय ने इस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर को होनेवाले सुनवाई से पहले निर्णय लें.
सारंडा को लेकर सरकार ने नहीं किया वादा पूराः सरयू राय
रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि इसके पूर्व गत 29 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए थे और अभयारण्य घोषित होने में देरी के लिए कोर्ट से क्षमा याचना की थी और कहा था कि झारखंड सरकार 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करेगी और 13603,80 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ससंगदा बुरू संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी, लेकिन सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया.
जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि बिहार सरकार ने 06 फरवरी 1969 को सारंडा वन क्षेत्र के 314.68 वर्ग किलोमीटर इलाके को गेम सेंचुरी घोषित किया था, जिसका उल्लेख सारंडा वन प्रमंडल के वर्किंग प्लान 1976 में है. मैंने इस बारे में विधानसभा में 02 मार्च 2021 को प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में सरकार ने कहा था कि बिहार सरकार की यह अधिसूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है. आज झारखंड सरकार की एक मंत्रिमंडलीय उप समिति सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए सारंडा गई है. उप समिति द्वारा मंत्रिपरिषद को दिए गए परामर्श के अनुसार ही सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 08 अक्टूबर 2025 को अपना पक्ष रखेगी.
सारंडा वन क्षेत्र में खनन का इतिहास है पुराना
सारंडा वन क्षेत्र में खनन का इतिहास काफी पुराना है. सबसे पहले बोनाई आयरन कंपनी को घाटकुरी क्षेत्र में 06 दिसंबर 1909 को 249.60 और 281.60 एकड़ में आयरन ओर खनन का लीज दिया गया था. इसी तरह 08 दिसंबर 1915 तक अंकुवा और घाटकुरी इलाका में इस कंपनी को कुल 2706.16 एकड़ क्षेत्र में आयरन और मैगनीज के खनन का लीज दिया था. इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कतिपय कंपनियों को मिलाकर स्वतंत्रता के पूर्व 11,886 एकड़ अर्थात 4,831.71 हेक्टेयर क्षेत्र में लीज दिया गया था.
स्वतंत्रता के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 12 कंपनियों को कुल 6,633.30 हेक्टेयर में और निजी क्षेत्र की कुल 30 कंपनियों को 3132.18 हेक्टेयर क्षेत्र में लीज दिया गया था. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों को 115.46 हेक्टेयर में और निजी क्षेत्र की 5 कंपनियों को 5,128.20 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन ओर और मैगनीज के खनन का प्रोस्पेक्टिंग लीज दिया गया. विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2006 के बाद मधु कोड़ा की सरकार में सारंडा क्षेत्र में खनन लीज लेने वालों की बाढ़ आ गई. करीब 65,679.40 हेक्टेयर में माइनिंग लीज के आवेदन आये.
सारंडा का अस्तित्व समाप्त करने का आरोप
गौरतलब है कि सारंडा सघन वन का कुल क्षेत्रफल करीब 85,712 हेक्टेयर है. सरयू राय के अनुसार इसके मद्देनजर उन्होंने “सारंडा संरक्षण अभियान” आरंभ किया था. विधायक ने राज्य सरकार पर अवैध खनन करने और सारंडा वन क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त करने का आरोप लगाया. सरयू राय ने कहा कि इसे लेकर वर्ष 2012 में उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसका निष्पादन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद उसके अनुरूप हुआ.
विधायक सरयू राय ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया था कि एक तरफ भारत सरकार के वन महानिदेशक के निर्देशानुसार (16 जून, 2003) झारखंड सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग ने पर्याप्त अध्ययन के उपरांत सारंडा क्षेत्र के कुल 63,199.89 हेक्टेयर क्षेत्र को अभग्न (नो माइनिंग क्षेत्र) क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया है तो दूसरी ओर इन सभी इलाकों में झारखंड सरकार के खान विभाग ने खनन लीज देने का आवेदन स्वीकार किया है.
कई बार बना आयोग और गठित हुई जांच टीम
सारंडा को लेकर समय-समय पर आयोग और जांच दल बनता रहा है.भारत सरकार ने झारखंड सहित अन्य राज्यों में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए 22.09.2010 को एमबी शाह आयोग का गठन किया था. एमबी शाह आयोग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करने और सारंडा वन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण करने की अनुशंसा की थी.
इसके बाद भारत सरकार की सलाह पर झारखंड सरकार ने 27.08.2011 को पलामू के प्रोफेसर डीएन के नेतृत्व में इंटिग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए एक समिति बनाई. इस समिति ने भी सारंडा वन क्षेत्र को संरक्षण करने तथा अभग्न क्षेत्रों को चिन्हित करने की अनुशंसा की.
उसके बाद एक वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. आरके सिंह ने 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष सारंडा को बचाने के लिए और बिहार सरकार के द्वारा घोषित किए गए गेम सेंचुरी के आदेश को लागू करने के लिए आवेदन दिया. जिस पर एनजीटी ने 12.07.2022 को सारंडा सेंचुरी बनाने का आदेश राज्य सरकार को दिया. लेकिन यह आदेश दो वर्ष तक लागू नहीं हुआ तो डॉ. आरके सिंह की सलाह पर पलामू के प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए और गोदावर्मन मुकदमा (1995) में हस्तक्षेप याचिका दायर की.
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय को दिनांक 16.04.2025 को सूचित किया कि झारखंड सरकार के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने सरकार के समक्ष सारंडा वन क्षेत्र की करीब 57,551 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने और 13,603 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया है.
झारखंड के वन सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि यह प्रस्ताव टिप्पणी के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा गया है. इसकी रिपोर्ट आते ही सरकार इसे राज्य वन्यजीव पर्षद के सामने और तदुपरांत मंत्रिपरिषद में रखेगी. उसके बाद इस क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा.
सरयू राय के अनुसार खनन और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा कहा जा रहा है कि सारंडा क्षेत्र में करीब 40 लाख टन का लौह अयस्क रिजर्व हैं. देश के विकास के लिए इसका खनन आवश्यक है. सारंडा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित होने के बाद इसका खनन नहीं हो पाएगा और विकास अवरुद्ध हो जाएगा.
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की नींद टूटी-भाजपा
जदयू विधायक सरयू राय के बाद झारखंड भाजपा ने भी राज्य सरकार पर सारंडा को लेकर हमला बोला है.पार्टी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होना न सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में इस राज्य की वन संपदा और पर्यावरण की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है.
राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना
पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा है कि सारंडा जंगल, जो एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है और लगभग 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, कभी अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन हेमंत सरकार के संरक्षण में खनन माफियाओं ने इस जंगल का जमकर दोहन किया. आयरन ओर और अन्य खनिजों के अंधाधुंध खनन ने न केवल हजारों हेक्टेयर वनभूमि को बर्बाद कर दिया, बल्कि यहां के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी तहस-नहस कर दिया.
हालात यह है कि जहां कभी 300 से अधिक प्रजातियों के पौधे पाए जाते थे, वहां अब मुश्किल से 87 प्रजातियां बची हैं. पक्षियों की प्रजातियां भी घटकर 148 से 116 रह गईं और हाथियों का परंपरागत रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया. यहां 2010 में जहां 253 हाथी गिने गए थे, आज सारंडा में उनकी उपस्थिति लगभग न के बराबर हो गई है.
उन्होंने कहा कि खनन से फैले प्रदूषण ने पूरे इलाके को दूषित कर दिया है.बरसात में नदियों और झरने में लाल पानी बहता है. पीने के पानी तक में लौह अयस्क की धूल घुल जाती है. इससे आदिवासी इलाकों में श्वसन रोग, त्वचा रोग और बुखार जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं. पिछले कुछ वर्षों में उस इलाके में गर्मी भी काफी पड़ रही है. जिसका सीधा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई और खनन से बिगड़ा संतुलन है.
पर्यावरण के मानकों की अनदेखी का आरोप
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने जानबूझकर खनन कंपनियों और माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण के मानकों की अनदेखी की.एक आयोग की रिपोर्ट में तो यह तक सामने आया कि झारखंड में खनन कंपनियों द्वारा ₹22,000 करोड़ से अधिक का अनधिकृत खनन किया गया. यही नहीं, सिर्फ हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड की हजारों हेक्टेयर वनभूमि को गैर-वन उपयोग के लिए हस्तांतरित की गई है.
