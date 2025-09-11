अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर नियुक्ति का मामला फिर गरमाया, BJP का आरोप-सरकार जनता को कर रही गुमराह, बचाव में JMM
डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का मामला एक बार फिर गरमा गया है. भाजपा ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
Published : September 11, 2025 at 5:55 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 6:15 PM IST
रांचीः राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर एक बार राजनीतिक बहस छिड़ गई है. प्रदेश भाजपा का आरोप है सत्ताधारी झामुमो ने बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से प्रचारित किया है. जबकि 10 सितंबर को हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. लिहाजा, आने वाले समय में स्पष्ट होना तय है कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अवैध है. वहीं जेएमएम का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष की दलील को नकार दिया था. अब इस पूरे मामले को अदालत पर छोड़ देना चाहिए.
डीजीपी की नियुक्ति पर भाजपा की दलील
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अजय साह का दावा है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर नियुक्ति मामले में कई नियमों की खुली अनदेखी हुई है. मसलन, सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह केस में स्पष्ट निर्देश है कि यूपीएससी को प्रक्रिया में शामिल किए बगैर डीजीपी के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में यूपीएससी को पूरी तरह से बाइपास कर दिया. दूसरा ये कि राज्य सरकार ने जेपीएससी में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया के लिए गठित कमीशन में जेपीएससी के एक प्रतिनिधि को शामिल कर लिया था.
भाजपा के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े आईपीएस की उम्र सीमा को बढ़ाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन अनुराग गुप्ता के मामले में इस नियम की भी अवहेलना की गई. सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो साल के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त हो सकता है. लेकिन इस मामले में भी नियम को तोड़ा गया.
डीजीपी मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई-भाजपा
भाजपा की दलील है कि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. क्योंकि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है. भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि 18 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बाबूलाल मरांडी से अवमानना याचिका वापस लेने को कहा था कि वे इसमें पार्टी नहीं है. अवमानना वो दायर कर सकता था, जिसको डीजीपी नहीं बनाया गया.
उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि वो खुद हाईकोर्ट में दायर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. लेकिन 18 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से झामुमो के द्वारा जनता के बीच पेश किया गया. ऐसे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज हो चुकी है. लेकिन 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के रिट पिटिशन पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है. लिहाजा, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है.
जेएमएम का बयान
डीजीपी मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, वो राज्यहित में है. अब इस पूरे मामले को अदालत पर छोड़ देना चाहिए.
सेवा विस्तार पर केंद्र और राज्य में खींचतान
दरअसल, अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे. लेकिन राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2025 को बने नए नियम के हवाले से 2 फरवरी 2025 को 02 साल के लिए सेवा विस्तार के फैसले पर मुहर लगा दी थी. इधर, ऑल इंडिया सर्विस रुल के हवाले से केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को ही मुख्य सचिव को पत्र के जरिए बता दिया था कि अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. हालांकि राज्य सरकार की दलील है उनका सेवा विस्तार नियम संगत है. इसपर आपत्ति जताते हुए झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका पर सुनवाई होनी है.
ये भी पढ़ें-
डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बाबूलाल मरांडी ने वापस ली याचिका, भाजपा की दलील, तीन हफ्ते बाद SC में होगी सुनवाई
शैडो डीजीपी से स्पष्टीकरण मांग रहा झारखंड का गृह विभाग- बाबूलाल मरांडी
डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली का मामला, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब के लिए दिया एक और मौका
बिना सैलरी वाले झारखंड के पहले डीजीपी बने अनुराग गुप्ता, केंद्र और राज्य के संबंध पर किस तरह का पड़ेगा असर!