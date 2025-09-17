केंद्र से हिमाचल को मिली मदद पर सियासत! BJP नेताओं ने CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 7:37 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से मिली सहायता को लेकर बीजेपी सुखविंदर सरकार पर हमलावर है. हर मंच से भाजपा के नेता केंद्र की ओर से हिमाचल को दी गई आर्थिक मदद का मुद्दा उठा रहे हैं. साथ ही सुक्खू सरकार को इन पैसों को प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं. एक बार फिर से मंडी में जहां कंगना रनौत ने 2014 से अब तक प्रदेश को मिली 10,000 करोड़ की मदद का जिक्र किया. वहीं, जयराम ठाकुर ने बीते तीन सालों में केंद्र द्वारा हिमाचल को 5300 करोड़ देने की बात कही.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू पिछले तीन सालों से केंद्र से आपदा फंड के रूप में मिले पैसे से सरकार चलाने का काम कर रहें हैं. कांग्रेस की यह सरकार 2023 की आपदा में उजड़े लोगों को अभी तक नहीं बसा पाई है. मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में आपदा फंड के तहत सुक्खू सरकार को 5300 करोड़ दिए हैं. वहीं, इस आपदा में मिले 1500 करोड़ का सुक्खू सरकार सदुपयोग करे और आपदा प्रभावितों के लिए ही यह धनराशि खर्च हो, सुक्खू सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए".
वहीं, केंद्र से एरिया स्पेसिफिक फंड की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जबाव में जयराम ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को पैसा भेज रही है. लेकिन यहां पर सत्तासीन कांग्रेस इस पैसे को सरकार चलाने, मंत्रियों की गाड़ियों को दौड़ाने और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है. जबकि भाजपा की सरकार से एक ही मांग है कि यह पैसा प्रभावितों क्षेत्रों और प्रभावित परिवारों के ऊपर खर्च होना चाहिए. उन्होंने केंद्र से एरिया स्पेसिफिक फंड की मांग उठाई है.
वहीं, मंडी दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने भी 2014 से केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद का जिक्र किया. कंगना रनौत ने कहा, "केंद्र में 2014 से पहले रही सरकारों ने हमेशा हिमाचल को नजर अंदाज किया. जबकि 2014 से अब तक पीएम मोदी विभिन्न किस्तों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये दे चुकें. इस मदद के लिए हिमाचल सरकार को पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार का भाव होना चाहिए, न कि इस तरह की कोई टिप्पणियां करनी चाहिए".
