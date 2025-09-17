ETV Bharat / state

केंद्र से हिमाचल को मिली मदद पर सियासत! BJP नेताओं ने CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप

मंडी: हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से मिली सहायता को लेकर बीजेपी सुखविंदर सरकार पर हमलावर है. हर मंच से भाजपा के नेता केंद्र की ओर से हिमाचल को दी गई आर्थिक मदद का मुद्दा उठा रहे हैं. साथ ही सुक्खू सरकार को इन पैसों को प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं. एक बार फिर से मंडी में जहां कंगना रनौत ने 2014 से अब तक प्रदेश को मिली 10,000 करोड़ की मदद का जिक्र किया. वहीं, जयराम ठाकुर ने बीते तीन सालों में केंद्र द्वारा हिमाचल को 5300 करोड़ देने की बात कही.