संभल CO के बयान पर सियासत; रामगोपाल यादव बोले-हिंसा अनुज चौधरी की देन, चलवाई थी गोलियां - POLITICS ON SAMBHAL CO STATEMENT

रामगोपाल यादव, सीओ अनुज चौधरी और सांसद इमरान मसूद. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Mar 7, 2025, 5:33 PM IST

सहारनपुर/फिरोजाबादः होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में रोष है. इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है. सहारनपुर से लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीओ अनुज चौधरी के बयान की न सिर्फ निंदा की है बल्कि कार्रवाई की मांग की है. वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामपाल यादव ने कहा कि संभल हिंसा अनुज चौधरी ने ही कराई थी. सीओ की भाषा शैली बिलकुल ठीक नहींः संभल सीओ ने कहा था कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली सिर्फ एक बार आती है. जिसका होली का रंग लगने से उसका धर्म नष्ट हो जाएगा वो अपने घर में रहे. इस सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि संभल के सीओ की भाषा शैली बिलकुल ठीक नहीं है. हम सबको त्योहार मिल-जुलकर मनाना चाहिये. सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए. जुमे की जमाज सकून से पढ़े और जहां पर हिन्दू क्षेत्र हैं, वहां पर जाने से बचें. एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपसी सौहार्द कैसे बनेगा? संभल सीओ की बात बिलकुल सही है लेकिन उनकी भाषा शैली बिलकुल ठीक नहीं है. भाषा शैली से वो अपनी बातों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहें है. एक संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह का ओछा बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. सीओ साहब के खिलाफ उच्च पुलिस अधिकारियों को खुद एक्शन लेना चाहिए. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Video Credit; ETV Bharat)

POK के सवाल पर इमरान मसूद बोले पाकिस्तान को सब याद रखते हैं. लेकिन एक हिस्सा चाइना में ही है, उसे क्यों भूल जाते हैं. अधिकृत कश्मीर में सरकार से लोग बहुत दुखी हैं. बिहार के मंत्री रत्नेश दादा ने कहा था कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं है. इस पर इमरान मसूद ने कहा कि देश के बाहर उन लोगों नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था. इन लोगों को 100 साल का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए. कौन अंग्रेजों का साथ दे रहा था ? व्यवस्था बदली तो सीओ अनुज चौधरी जैसे लोग जेल में होंगेः फिरोजाबाद में मीडिया से शुक्रवार को बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामपाल यादव ने संभल के सीओ अनुज चौधरी को लेकर कहा कि संभल का दंगा इन्हीं की देन थी. इन्होंने ही गोली चलवाई थी. अगर व्यवस्था बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे. महाकुंभ के दौरान एक नाविक के द्वारा 130 नाव चलवाकर 30 करोड़ रुपये कमाने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता. एक दिन में एक लाख या 75 हजार रुपये कैसे कमा सकता है. सपा नेता रामगोपाल यादव. (Video Credit; ETV Bharat) ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव को मोहम्मद बिन तुगलक बताने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े और बहुत काबिल आदमी थे. ब्रजेश पाठक को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है. दिल्ली में मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे मार्गों के नाम बदलने के सवाल पर कहा कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का कार्य किया है. जो लोग धोखा देने का काम करते हैं, वह इसी तरह के काम करते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी को सपा से निकाल देने की मांग सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया ने जो दिखाया वह गलत है. औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन यह भी सही है कि कुछ मंदिरों के लिए उन्होंने पैसा भी दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए तो लोग इनका इलाज कर देंगे. उन्होंने यह प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी को यूपी में भेज दिया जाए तो वह उनका इलाज कर देंगे.