लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह विफल करार दिया है. संसद परिसर में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चौतरफा घिर चुका है और किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान हैं, लेकिन सरकार अब भी कुछ उद्योगपतियों के हित साधने में लगी है.

जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पहुंच चुकी है. अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, आपके रिश्ते पहले से रहें हैं, उस रिश्ते को और मजबूत और बेहतर कैसे किया जाए उस दिशा में काम करना चाहिए. हमारे कारोबारी और किसानों के हितों में सोचना चाहिए. अखिलेश ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री चीन जाएं तो हमारे मुख्यमंत्री को भी लेते जाएं क्योंकि वह नाम बदलने में आगे हैं, हो सकता चीन का भी नाम बदल दें.

भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम: अखिलेश यादव ने कहा, "दस साल पहले सरकार को किसानों, नौजवानों, दूध उत्पादकों और छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए था. आज किसान बर्बादी के कगार पर है. नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा और उद्योग-उद्योगपति दम तोड़ रहे हैं. भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है.

कहां गई किसानों की दोगुनी आय?

अखिलेश ने आगे कहा कि "भाजपा नेता कहते थे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है. लेकिन आज हालत ये है कि प्रधानमंत्री को खुद सफाई देनी पड़ रही है. क्या विदेश नीति सिर्फ कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 2014 में वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी. लेकिन आज तक किसानों को सिर्फ महंगाई और धोखा मिला है. महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है. हर सेक्टर में गिरावट है और सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए पाठशाला को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा "जो जैसा पढ़ा होता है, वैसा ही बोलता है. समाजवादियों के लिए 'ग' का मतलब गरीब होता है. हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. हमारे लिए ग फॉर गरीब है. हो सकता है भाजपा के लिए 'ग' फॉर गधा हो. अगर मुख्यमंत्री को पढ़ाई से प्यार होता तो वे स्कूल बंद न करते. भाजपा सरकार गरीबों से शिक्षा का हक छीन रही है, जबकि समाजवादी सरकार ने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए और शिक्षा को मुफ्त कियाय

अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में समाजवादी शासनकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि "हमारी सरकार ने प्रदेश में थ्री इन्टू सिक्स सिक्स्टी थर्मल सुपर पावर प्लांट लगाए. जिससे बिजली उत्पादन बढ़ा, उद्योग चले, और रोजगार के अवसर बढ़े. लेकिन आज के मुख्यमंत्री उस पावर प्लांट का नाम तक सही से नहीं बोल पाते. भाजपा सरकार शिक्षा और विकास विरोधी है और प्रदेश को पीछे की ओर धकेल रही है.

