ETV Bharat / state

कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत, कांग्रेस जांच समिति ने बताया फर्जी, परिवार का दावा पुलिस ने बनाया दबाव - KOHKAMETTA NAXALITE ENCOUNTER

कोंडागांव के कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ को कांग्रेस जांच समिति ने फर्जी करार दिया है.कांग्रेस ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Kohkametta Naxalite encounter
कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 2:27 PM IST

4 Min Read

कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोहकामेटा गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है. कांग्रेस ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है.कांग्रेस ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया था,जो मंगलवार को घटनास्थल नलाझर गांव पहुंची. समिति ने ग्रामीणों और घायल युवक अभय नेताम के परिजनों से मुलाकात की.इसके बाद मुठभेड़ को फर्जी बताया.

क्या है पूरा मामला? : 14 अगस्त को पुलिस ने दावा किया था कि नलाझर जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई.इसी दौरान कोहकामेटा निवासी अभय नेताम गोली लगने से घायल हुआ. लेकिन उसके साथ मौजूद साथियों और ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी जंगल में पक्षी मारने गए थे. इसी दौरान पुलिस ने बिना वजह गोली चलाई.युवकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन नक्सली कबूलने के लिए दबाव डाला, मारपीट की और कोरे कागज पर दस्तखत भी कराए.

Kohkametta Naxalite encounter
कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जांच समिति की टीम और बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच समिति का गठन किया.जिसमें सात सदस्य शामिल किए गए.
संयोजक मोहन मरकाम (पूर्व मंत्री)
विधायक लखेश्वर बघेल
विधायक सावित्री मंडावी
पूर्व विधायक संतराम नेताम
पीसीसी महामंत्री रवि घोष
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम
जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम


मोहन मरकाम का बयान : इस पूरे घटनाक्रम पर मोहन मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.एक तरफ सरकार कहती है बस्तर नक्सलमुक्त है और दूसरी तरफ पुलिस मुठभेड़ दिखाती है. सच स्पष्ट करना होगा. प्रधानमंत्री मोदी ये स्पष्ट करें कि बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है या नहीं.

कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोंडागांव के कोहकामेटा में जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में है. जिस वक्त ये घटना हुई उसके 24 घंटे बाद पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया.जो पुलिस छोटी-छोटी घटनाओं में प्रेस रिलीज जारी करती है वो इतनी बड़ी घटना में कैसे देर कर सकती है.जो ये बताता है कि पुलिस की कहानी फर्जी है. कोंडागांव के ये बच्चे जंगल में मुर्गी और दूसरी चिड़िया मारने के लिए गए थे.जिन्हें पुलिसकर्मियों ने नक्सली बताकर फायरिंग कर दिया.इस घटना में घायल हुए युवक ने बताया कि कैसे पुलिस ने उनकी गाड़ी तोड़ी और जब वो अपनी गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे तो फायरिंग कर दी.हम सड़क से लेकर सदन तक इस मु्द्दे को उठाएंगे-- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री

विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात : वहीं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि यह आदिवासियों को खत्म करने की सुनियोजित साजिश है. कोहकामेटा मुठभेड़ फर्जी है और विधानसभा में यह आवाज गूंजेगी.

कोहकामेटा में जो पुलिस बता रही है कि वहां नक्सली है वो फर्जी है.15 साल तक मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है.यहां तक की पुलिस के रिकॉर्ड में एक भी नक्सली गतिविधि का जिक्र नहीं है.ऐसे में नक्सली बताकर एनकाउंटर करना सवालों के घेरे में है.जो पुलिस बता रहा है वो झूठ है- लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक

वहीं कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है.यह शर्मनाक है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार से कुछ मांगें की है.

  • घायल युवक अभय नेताम को बेहतर इलाज मिले
  • परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए
  • दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो
  • घटना को मुठभेड़ बताने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो



ग्रामीणों और परिजनों का आरोप : ग्रामीणों ने कहा कि नलाझर क्षेत्र में कभी नक्सली गतिविधियां नहीं रहीं. अभय नेताम के पिता कमलेश नेताम का कहना है कि पुलिस लगातार दबाव बना रही है. युवकों ने बताया कि घटना स्थल पर गाड़ी का प्लग भी टूटा मिला था, जो पुलिस की गड़बड़ी को उजागर करता है.



आपको बता दें कि कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है. कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के खिलाफ सुनियोजित अत्याचार करार दिया है. साथ ही साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाते हैं.

स्वास्थ्य केंद्र समेत धान उपार्जन केंद्र की मांग,गांव में परेशानियों का अंबार, ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार

चाची को अवैध संबंध में मिली मौत, भतीजा नए रिश्ते के लिए बना कातिल

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोहकामेटा गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है. कांग्रेस ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है.कांग्रेस ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया था,जो मंगलवार को घटनास्थल नलाझर गांव पहुंची. समिति ने ग्रामीणों और घायल युवक अभय नेताम के परिजनों से मुलाकात की.इसके बाद मुठभेड़ को फर्जी बताया.

क्या है पूरा मामला? : 14 अगस्त को पुलिस ने दावा किया था कि नलाझर जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई.इसी दौरान कोहकामेटा निवासी अभय नेताम गोली लगने से घायल हुआ. लेकिन उसके साथ मौजूद साथियों और ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी जंगल में पक्षी मारने गए थे. इसी दौरान पुलिस ने बिना वजह गोली चलाई.युवकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन नक्सली कबूलने के लिए दबाव डाला, मारपीट की और कोरे कागज पर दस्तखत भी कराए.

Kohkametta Naxalite encounter
कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जांच समिति की टीम और बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच समिति का गठन किया.जिसमें सात सदस्य शामिल किए गए.
संयोजक मोहन मरकाम (पूर्व मंत्री)
विधायक लखेश्वर बघेल
विधायक सावित्री मंडावी
पूर्व विधायक संतराम नेताम
पीसीसी महामंत्री रवि घोष
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम
जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम


मोहन मरकाम का बयान : इस पूरे घटनाक्रम पर मोहन मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.एक तरफ सरकार कहती है बस्तर नक्सलमुक्त है और दूसरी तरफ पुलिस मुठभेड़ दिखाती है. सच स्पष्ट करना होगा. प्रधानमंत्री मोदी ये स्पष्ट करें कि बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है या नहीं.

कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोंडागांव के कोहकामेटा में जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में है. जिस वक्त ये घटना हुई उसके 24 घंटे बाद पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया.जो पुलिस छोटी-छोटी घटनाओं में प्रेस रिलीज जारी करती है वो इतनी बड़ी घटना में कैसे देर कर सकती है.जो ये बताता है कि पुलिस की कहानी फर्जी है. कोंडागांव के ये बच्चे जंगल में मुर्गी और दूसरी चिड़िया मारने के लिए गए थे.जिन्हें पुलिसकर्मियों ने नक्सली बताकर फायरिंग कर दिया.इस घटना में घायल हुए युवक ने बताया कि कैसे पुलिस ने उनकी गाड़ी तोड़ी और जब वो अपनी गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे तो फायरिंग कर दी.हम सड़क से लेकर सदन तक इस मु्द्दे को उठाएंगे-- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री

विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात : वहीं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि यह आदिवासियों को खत्म करने की सुनियोजित साजिश है. कोहकामेटा मुठभेड़ फर्जी है और विधानसभा में यह आवाज गूंजेगी.

कोहकामेटा में जो पुलिस बता रही है कि वहां नक्सली है वो फर्जी है.15 साल तक मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है.यहां तक की पुलिस के रिकॉर्ड में एक भी नक्सली गतिविधि का जिक्र नहीं है.ऐसे में नक्सली बताकर एनकाउंटर करना सवालों के घेरे में है.जो पुलिस बता रहा है वो झूठ है- लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक

वहीं कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है.यह शर्मनाक है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार से कुछ मांगें की है.

  • घायल युवक अभय नेताम को बेहतर इलाज मिले
  • परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए
  • दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो
  • घटना को मुठभेड़ बताने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो



ग्रामीणों और परिजनों का आरोप : ग्रामीणों ने कहा कि नलाझर क्षेत्र में कभी नक्सली गतिविधियां नहीं रहीं. अभय नेताम के पिता कमलेश नेताम का कहना है कि पुलिस लगातार दबाव बना रही है. युवकों ने बताया कि घटना स्थल पर गाड़ी का प्लग भी टूटा मिला था, जो पुलिस की गड़बड़ी को उजागर करता है.



आपको बता दें कि कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है. कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के खिलाफ सुनियोजित अत्याचार करार दिया है. साथ ही साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाते हैं.

स्वास्थ्य केंद्र समेत धान उपार्जन केंद्र की मांग,गांव में परेशानियों का अंबार, ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार

चाची को अवैध संबंध में मिली मौत, भतीजा नए रिश्ते के लिए बना कातिल

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

POLITICS ON KOHKAMETTACONGRESS INVESTIGATION COMMITTEEकोहकामेटा नक्सली मुठभेड़कांग्रेस जांच समितिKOHKAMETTA NAXALITE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.