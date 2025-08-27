ETV Bharat / state

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक पर सियासत शुरू, भाजपा ने राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करने की साजिश बताया - JHARKHAND UNIVERSITY BILL 2025

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के पास होते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है. भाजपा ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं.

Jharkhand University Bill 2025
झारखंड का राजभवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 27, 2025 at 4:13 PM IST

रांची:झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के जरिए हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है. सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जाएगा. इस बिल के विधानसभा से मंजूरी मिल जाने के बाद अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि क्या राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी.

दरअसल, यह संदेह इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि विश्वविद्यालय विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राज्यपाल को खुद अपने अधिकार को काटना होगा. राज्य सरकार इसके पीछे यह तर्क दे रही है कि इससे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे के तहत एकीकृत किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित होगी.

इस विधेयक के अनुसार कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, बल्कि राज्य सरकार करेगी. वहीं, इसके तहत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी. इस आयोग के माध्यम से ही कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी और प्राचार्यों की नियुक्ति होगी. विधेयक के माध्यम से राज्यपाल के अधिकार में कटौती कर उच्च शिक्षा मंत्री को पावरफुल बनाया गया है.

बयान देते भाजपा और कांग्रेस के नेता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चयन समिति के माध्यम से होगी कुलपतियों की नियुक्ति

विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव, प्रधान सचिव या सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे. इसके सदस्य उच्च राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय के निदेशक या प्रमुख समिति होंगे. इसके अलावा यूजीसी का प्रतिनिधि और कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिनिधि भी चयन समिति के सदस्य होंगे और विश्वविद्यालय का कुलसचिव चयन समिति के सदस्य होंगे.कुलपति का कार्यकाल संतोषप्रद प्रदर्शन और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र सीमा तक होगी.

विधेयक में विश्वविद्यालयों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है, जिसका मुख्यालय रांची होगा. उच्च शिक्षा विभाग इस आयोग का नोडल होगा जो सचिवालयी सहयोग देगा.आयोग में अध्यक्ष, सदस्य प्रशासन तथा तीन अन्य सदस्य होंगे. ये पूर्णकालिक होंगे. इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी.

विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर सियासत गर्म

विधानसभा से विश्वविद्यालय विधेयक पास होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे राज्यपाल के अधिकारों में कटौती बताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की है.पार्टी नेता योगेंद्र प्रताप कहते हैं कि पहले टीएसी फिर विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए सरकार राजभवन के अधिकार में कटौती कर रही है.उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत के कारण संवैधानिक व्यवस्था को बदलने में लगी है.पहले से जो संवैधानिक रुप से बने आयोग को सरकार सुचारु रुप से चला नहीं पा रही है, उसपर से इस तरह का परिवर्तन कहीं से भी उचित नहीं है.

इधर, कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस विधेयक को सही मानते हुए राज्य में उच्च शिक्षा की बेहतरी की उम्मीद जताई है.कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय विधायक स्वाभाविक तौर पर राज्य के हित में है. अगर सरकार के अधीन विश्वविद्यालय रहेगा तो स्वभाविक तौर पर छात्रों की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी, छात्रों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि लगातार जिस प्रकार देखा जा रहा है कि राजभवन इन 11 सालों के दरमियान सिर्फ राजनीति का केंद्र रहा है. इस राज्य में के कई राज्यपाल आए, मगर उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर कोई सुधार करने का काम नहीं किया और विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा जरूर बनवा दिया.

