पीएम मोदी के भाषण के बाद झारखंड में फिर गरमाया डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा, जेएमएम और बीजेपी ने एक-दूसरे पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप - DEMOGRAPHIC CHANGE

झामुमो का कहना है अगर डेमोग्राफी चेंज की बात होगी तो वह सिर्फ संथाल की नहीं रांची, धनबाद, बोकारो समेत अन्य जगहों की भी होगी.

demographic change in Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 12:51 PM IST

रांची: झारखंड की राजनीति में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. बीजेपी कई अवसरों पर यह मुद्दा उठाती रही है. साथ ही झारखंड की झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार पर इसे लेकर तीखे आरोप भी लगाती रही है. अब जब 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी द्वारा देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया गया. तो झारखंड की राजनीति में भी इसे लेकर फिर से उबाल आ गया.

बीजेपी झारखंड के संथाल में डेमोग्राफी चेंज को लेकर आरोप लगाती रही है. वहीं इस बार झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जब बात डेमोग्राफी चेंज की होगी, तो वह सिर्फ संथाल की नहीं, बल्कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत कई जगहों की होगी. आज इन जगहों पर हमारे आदिवासी-मूलवासी कहां चले गए.

पीएम मोदी के भाषण को झामुमो ने बताया एक कमजोर प्रधानमंत्री का संबोधन

झामुमो प्रवक्ता ने लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण को एक कमजोर प्रधानमंत्री का जनता के नाम संबोधन बताया. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि देश और झारखंड राज्य की जनता 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने प्रधानमंत्री से ऐसी बात नहीं सुनना चाहती, जिससे भाजपा को राजनीतिक लाभ हो या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो. बल्कि, देश की जनता यह सुनना चाहती थी कि हमारा विदेशी कर्ज कैसे कम होगा, हमारा देश कैसे मजबूत और सुदृढ़ बनेगा, हमें अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में अमेरिका से वापस क्यों भेजा गया, आप (प्रधानमंत्री मोदी) अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने निःशब्द क्यों हो गए.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से यह सुनना चाहती थी कि महंगाई कैसे कम होगी, देश के अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उनके लिए भविष्य की क्या योजनाएं बनाई गई हैं. इन सभी विषयों पर कुछ भी ठोस न कहकर, प्रधानमंत्री मोदी ने यह दर्शा दिया है कि वे अब एक कमजोर प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्हें ऐसे मुद्दों की जरूरत है जो उन्हें राजनीतिक और चुनावी वैतरणी पार करा सकें.

संथाल क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज कोई मुद्दा नहीं - झामुमो

मनोज पांडेय ने कहा कि संथाल क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज का न कोई मामला या न मुद्दा है. अगर यह मुद्दा होता, तो 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम ऐसा नहीं होता. भाजपा ने तब डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वहां भाजपा और एनडीए का लगभग सफाया हो गया.

झामुमो नेता ने कहा कि जब डेमोग्राफी चेंज की बात आएगी, तो हर तरह के जनसांख्यिकी परिवर्तन की बात होगी, रांची में हुए जनसांख्यिकी परिवर्तन की भी बात होगी. यहां आदिवासियों और मूलवासियों की कितनी आबादी थी और आज क्या स्थिति है, यह भी देखा जाएगा.

भाजपा ने झामुमो पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप

वहीं देश के कई हिस्सों में तेजी से हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता को भाजपा ने जायज बताया है. अधिवक्ता और भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा कहते हैं कि संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है, इस पर चिंता जताने और इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने के बजाय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सिर्फ तुष्टिकरण और वोट की खातिर चुप रहते हैं, यह शर्म की बात है.

उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा दान-पत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, और लव जिहाद के जरिए भोली-भाली आदिवासी लड़कियों से शादी करके आदिवासी समुदाय की पहचान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. डेमोग्राफी चेंज के बारे में प्रधानमंत्री की चिंता जायज है और झारखंड में यह अधिक प्रासंगिक है.

