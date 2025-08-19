ETV Bharat / state

आईएएस विनय कुमार चौबे की मिली जमानत पर सियासत, विपक्ष के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार! - POLITICS ON BAIL

शराब घोटाला केस में आईएएस विनय कुमार चौबे की मिली जमानत पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है.

Politics on IAS Vinay Kumar Chaubey bail in liquor scam case of Jharkhand
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 4:33 PM IST

रांची: बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी के विशेष न्यायालय से जमानत मिलते ही इसपर सियासत शुरू हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार और एसीबी की मंशा पर सवाल खड़ा किया. वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है.

भाजपा ने कहा है कि इस तरह की आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि राज्य सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी से बचाने के लिए विनय कुमार चौबे को एसीबी का संरक्षण दे रही है. यही वजह है कि समय सीमा के अंदर एसीबी के द्वारा विनय कुमार चौबे के ऊपर चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया. जिसका लाभ जमानत के रूप में विनय कुमार चौबे को मिला है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज सरकार तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव के खिलाफ एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की. जिससे उनकी जमानत का रास्ता आसान हो गया है. इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई शुरू से शक के घेरे में है. उन्होंने कहा कि ईडी के निदेशक को जनता के हजारों करोड़ की लूट में शामिल इन भ्रष्टाचारियों पर कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए.

इधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता अमित मंडल ने एसीबी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आखिर चार्ज शीट क्यों नहीं दाखिल किया गया. इसमें विफल रहने वाले पदाधिकारी पर क्या एसीबी कार्रवाई करेगी. उन्होंने सरकार पर विनय कुमार चौबे को बचाने के लिए एसीबी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

विपक्ष के आरोप पर पलटवार करने उतरी कांग्रेस

चार्जशीट नहीं दाखिल होने की वजह से एसीबी कोर्ट से आईएएस विनय कुमार चौबे को मिली जमानत के बाद विपक्ष द्वारा हमला बोले जाने पर कांग्रेस ने तीखी निंदा की है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी मामले में बाबूलाल मरांडी को निराशा हाथ लगने के बाद भी बाबूलाल मरांडी समझ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने प्रक्रिया के तहत विनय कुमार चौबे को जमानत दी है.

भाजपा और कांग्रेस के नेता के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि राज्य विकास की पटरी पर दौड़ रहा है तो इसे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को बेचैनी हो रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं. विपक्ष को समझना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत किसी को जमानत मिलता है या जेल मिलता है विनय कुमार चौबे को भी उसी प्रक्रिया के तहत जमानत मिली है. बहरहाल बहुचर्चित शराब घोटाले में पिछले तीन महीने से जेल में बंद विनय कुमार चौबे को जमानत मिलने से बड़ी राहत मिली है.

