जीएसटी सुधार पर लता उसेंडी ने गिनाए फायदे, कांग्रेस ने उठाए सवाल
जीएसटी के नए दरों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 8:52 PM IST
कोंडागांव: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए नए सुधारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. आयकर में छूट और अब जीएसटी स्लैब सरलीकरण से आम आदमी को राहत मिलेगी.
जीएसटी रिफॉर्म का बीजेपी ने किया स्वागत: लता उसेंडी ने बताया कि चार स्लैब घटाकर दो किए गए हैं. कई वस्तुओं पर कर शून्य और कई उत्पादों पर कर में 10 प्रतिशत तक की कमी की गई है. इससे न केवल उद्योग व्यापार को गति मिलेगी बल्कि रोजमर्रा की वस्तुएं, कृषि उपकरण, बीमा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पाद सस्ते होंगे.
जीएसटी से व्यवस्था सरल हुई: लता उसेंडी ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 तरह के टैक्स और 13 सेस थे, लेकिन अब व्यवस्था सरल हुई है. 2017 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 66.5 लाख थी, जो 2025 में 1.51 करोड़ हो गई है. वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. किसानों और लघु उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. तेंदूपत्ता पर 18% कर बने रहने से संग्राहकों को भी फायदा होगा.
जीएसटी सुधार पर कांग्रेस का कटाक्ष: केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दूध, दही, पनीर, दवाइयों और यहां तक कि गंगाजल तक पर जीएसटी लगाने वाली भाजपा सरकार अब थोड़ी राहत देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है.
पीसीसी प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने बोला हमला: शिल्पा देवांगन ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू करते समय भाजपा नेताओं ने इसे "एक राष्ट्र, एक कर" कहकर बड़ा निर्णय बताया, लेकिन वास्तव में यही वह कर था, जिसने आम जनता की जेब पर सबसे बड़ा बोझ डाला. उन्होंने कहा कि हर आवश्यक वस्तु को टैक्स के दायरे में लाकर भाजपा ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी. अब जब कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर कर कम करने की घोषणा की गई है तो भाजपा इसे ऐतिहासिक सुधार बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है.
जीएसटी के जरिए वसूला गया टैक्स कहां गया?: कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों से जनता से वसूला गया टैक्स कहां गया? करोड़ों-करोड़ रुपये जो जनता की जेब से निकाले गए, उसका हिसाब कौन देगा? शिल्पा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है. जरूरत की चीजों पर टैक्स वसूलकर जनता की कमाई पर डाका डाला गया और अब उन्हीं पैसों से आंकड़े सजाकर विकास का झूठा ढोल पीटा जा रहा है.
भाजपा नेताओं द्वारा आज जीएसटी सुधारों को आर्थिक मजबूती का आधार बताना केवल जनता को बहकाने का प्रयास है. दरअसल, जीएसटी लागू होते ही व्यापारी वर्ग, छोटे व्यवसायी और आम उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. भाजपा सरकार को आठ साल बाद यह समझ में आया कि इस नीति ने जनता को नुकसान पहुंचाया है-शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता
शिल्पा देवांगन ने कहा कि भाजपा नेताओं का यह कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जनता की जेब में पैसा डाल रहे हैं, सरासर झूठ है. हकीकत यह है कि पिछले वर्षों में जीएसटी के नाम पर जनता की जेब खाली कर दी गई. अब मामूली छूट देकर भाजपा राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है.