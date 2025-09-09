ETV Bharat / state

जशपुर गणेश विसर्जन हादसे पर सियासत, कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, पुलिस कार्रवाई पर सवाल

कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर आरोप: जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व मृतकों को वर्गवार मुआवजा देने का कोई प्रावधान है तो सरकार बताए. पूर्व संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा कि साल 2021 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई सड़क दुर्घटना के मामले में भाजपा की तात्कालीन सांसद और वर्तमान में पत्थलगांव की विधायक गोमती साय, तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे ओपी चौधरी सड़क में धरना देकर पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपये की मांग किये थे. जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया. अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो जशपुर जिले के कुनकुरी के विधायक होने के साथ मुख्यमंत्री भी है, तो उनकों मृतकों के परिवारों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए.

कांग्रेस का पुलिस पर आरोप: इस प्रेस कांफ्रेंस के कांग्रेसियों ने घटना के बाद हुए धरना और चक्काजाम आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सरकार चाहे कितना भी एफआईआर दर्ज कर ले कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी.

जशपुर: बगीचा थाना क्षेत्र के जुरूडांड़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए भीषण सड़क हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है. हादसे के प्रभावित परिवारों और घायलों को मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस जिले में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. सोमवार को शहर के जिला कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश संगठन की प्रभारी जरिता लेफ्तलांग ने यह घोषणा की.

मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा की मांग: नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील ने कहा कि हादसे में मृतक के परिवार को 25 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की गई थी. जब कांग्रेस पहुंची और नारेबाजी की तब 5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई. जशपुर सीएम साय का गृह जिला है. यहां के लोग उनके अपने हैं. आज जब उनकी मौत हो रही है तो उन्हें 25 हजार और 5 लाख मुआवजे की घोषणा की जा रही है. विनयशील ने कहा कि कांग्रेसी जेल जाने से नहीं डरते. सरकार जब तक मांग के अनुरूप मुआवजा नहीं देती तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए.

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने उन्हें बाहरी व्यक्ति बताएं जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि कि साल 2021 में पत्थलगांव में हुए घटना के बाद धरना प्रदर्शन करने पहुंचीं रेणुका सिंह,ओपी चौधरी जिले के निवासी थे. उन्होनें कहा कि जिला संगठन प्रभारी होने के नाते घटना की सूचना मिलते ही तत्काल घटना स्थल पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावितों के परिवार की मांग के साथ खड़े हुए.

जशपुर में कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन: राष्ट्रीय सचिव जरिता लेफ्तलांग ने घायलों का निजी अस्पताल में इलाज होने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जशपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि घायलों का उपचार यहां संभव नहीं है. उन्होंने डीडीसी आशिका कुजूर को बिना महिला पुलिस के गिरफ्तार किये जाने और आधी रात को अभिभावकों को बिना बुलाएं छोड़ दिये जाने पर आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की. जरिता लेफ्तलांग ने कहा कि कांग्रेसी एफआईआर से डरेंगें नहीं बल्कि जेल भरो आंदोलन करेगें. अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो कोई भी कांग्रेसी बेल के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं लगाएगा.

जशपुर एसएसपी की सफाई: वहीं कांग्रेस के आरोपों पर जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि 2 सितंबर की रात लगभग 11 बजे नियम, कानून एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है. सूर्यास्त के बाद पुलिस ने किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया. प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंर्तगत 6 पुरुष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. जिन्हे मुचलके पर छोड़ दिया गया है. कार्रवाई के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ता पुलिस के मना करने के बाद भी बस में बैठ कर थाने तक आ गई. इस दौरान सहायक उप निरीक्षक वैजयंती किंडो बस में इनके साथ थी. थाना में इन महिला कार्यकर्ताओं को नियम से अवगत कराते हुए रात को महिलाओं को थाना ना लाने के नियम की जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वे किसी भी समय आ-जा सकते हैं. यह बात पुलिस के रोजनामचा में दर्ज किया गया है.

एसएसपी ने बताया कि दो दिन बाद ग्रामीणों के लिखित आवेदन देने पर एफआईआर किया गया है. इस आवेदन में ग्रामीणों ने चक्काजाम होने से परेशानी का सामना करने की शिकायत की थी. इस पर धारा धारा 126(2), 189(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया गया है.