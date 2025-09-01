बस्तर: 25 और 26 अगस्त को बस्तर में आई बाढ़ ने पूरे संभाग में तबाही मचाई. सीएम विष्णुदेव साय उस वक्त विदेश दौरे पर थे. विदेश से वापस लौटने के बाद सीएम साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया. उन्होंने बस्तर और दंतेवाड़ा का हवाई सर्वे कर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया. जिसके बाद सीएम साय जगदलपुर से सड़क मार्ग के रास्ते दंतेवाड़ा जिला पहुंचे.

बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा: सीएम साय ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की. सीएम साय दंतेवाड़ा के वार्ड में पहुंचे जहां बाढ़ पीड़ित लोग ठहरे हुए हैं. यहां पर सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से जानकारी हासिल की. बाढ़ से प्रभावित लोगों ने बताया कि उनका बहुत नुकसान हुआ है. जिसमें जनहानि भी शामिल है.

बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रावधान: इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को मदद का ऐलान हुा. पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकानों के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे. जबकि पक्के मकानों के लिए 1 लाख 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. आंशिक क्षति में आरबीसी 6/4 के अंतर्गत 04 हजार रुपये देने का प्रावधान है. जिसमे मुख्यमंत्री राहत कोष से 06 हजार रुपये जोड़कर 10 हजार रुपये बाढ़ पीड़ितों को दिए जाएंगे. अन्य तरह के नुकसान के लिए भी मुआवजे का प्रबंध करने की घोषणा की गई है.

बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार हर मुश्किल में बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"आपदा में अवसर ढूंढ रही सरकार": बस्तर में बाढ़ और उससे तबाही के बाद सरकार की हलचल पर कांग्रेस ने तंज कसा है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम साय पर निशाना साधा है. दीपक बैज ने सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के साथ आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य करने का तंज कसा है. बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हैं और सीएम विदेश यात्रा से लौटकर खुशियां मना रहे हैं.

मुख्यमंत्री के हवाई सफर करने से कैसे टूटा हुआ घर उन्हें दिखेगा. पीड़ितों के आंखों से बहने वाले आंसू नहीं दिखेंगे. पीड़ितों की मदद मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से कैसे करेंगे. पीड़ितों से कोई जिम्मेदार नहीं मिले. सीएम विदेश यात्रा और डिप्टी सीएम दोनों मनोरंजन कर रहे हैं. जो जिम्मेदार मिले वे केवल फ़ोटो ही खिंचाये हैं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ, बस्तर

बाढ़ राहत कोष के नाम पर लूट का आरोप: दीपक बैज ने कहा कि बाढ़ राहत कोष से ऐसा तो नहीं कि लूट का खेल चल रहा है. ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं.